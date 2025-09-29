Figyelem! Erre jobb ha felkészülünk, mielőtt megtörténik a baj

Figyeljünk az őszi sötétebb estéken: Szeptember végéhez közeledve egyre korábban sötétedik, ráadásul az esős, borongós időjárás is ronthatja a látási viszonyokat. Ez fokozott figyelmet igényel minden közlekedőtől, gyalogosoktól, kerékpárosoktól és autósoktól egyaránt.

Figyeljünk az őszi sötétebb estéken

Fontos, hogy:

Gyalogosként használjunk jól látható, fényvisszaverő ruházatot vagy kiegészítőket! Kerékpáron mindig legyen működő lámpa és láthatósági mellény! Autósoknak érdemes nagyobb követési távolságot tartani és számítani a gyalogosokra a gyengébben megvilágított útszakaszokon.

Természetesen a megfelelő védőruházat és a bukósisak viselés (ahogy jobb időjárási viszonyok esetében is!!!) elengedhetetlen a biztonságos kerékpározás, motorozás érdekében.

Az őszi hónapokban is vigyázzunk magunkra és egymásra, mert az odafigyelés életeket menthet! – olvasható a Országos Mentőszolgálat facebook oldalán.

