Biztonság

34 perce

Figyelem! Erre jobb ha felkészülünk, mielőtt megtörténik a baj

#gyalogos#időjárás#kerékpáros#autósok#ősz

A baj bármikor bekövetkezhet, de ha elővigyázatosak vagyunk, figyelünk egymásra, akkor kevesebb az esély arra, hogy valaki is megsérül. A korai sötétedés, romló látási viszonyok – erre jobb felkészülni ősszel.

Szon.hu

Figyeljünk az őszi sötétebb estéken: Szeptember végéhez közeledve egyre korábban sötétedik, ráadásul az esős, borongós időjárás is ronthatja a látási viszonyokat. Ez fokozott figyelmet igényel minden közlekedőtől, gyalogosoktól, kerékpárosoktól és autósoktól egyaránt.

ősz időjáráslátási viszonyok
Figyeljünk az őszi sötétebb estéken
Forrás:  Illusztráció: MW -archív

Fontos, hogy:

  • Gyalogosként használjunk jól látható, fényvisszaverő ruházatot vagy kiegészítőket! Kerékpáron mindig legyen működő lámpa és láthatósági mellény! Autósoknak érdemes nagyobb követési távolságot tartani és számítani a gyalogosokra a gyengébben megvilágított útszakaszokon.
  • Természetesen a megfelelő védőruházat és a bukósisak viselés (ahogy jobb időjárási viszonyok esetében is!!!) elengedhetetlen a biztonságos kerékpározás, motorozás érdekében. 

Az őszi hónapokban is vigyázzunk magunkra és egymásra, mert az odafigyelés életeket menthet! – olvasható a Országos Mentőszolgálat facebook oldalán.

