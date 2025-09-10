30 perce
Nem dalolt a wagyu steak – a Parno Graszt megjárta Japánt, és köszönik, nem kérnek belőle többet
Két koncertet adott a Parno Graszt az elmúlt héten Japánban. A paszabi banda meghívást kapott az oszakai világkiállításra – és mint azt Oláh József énekes-tamburás elárulta: egyáltalán nem ilyennek képzelték a szigetországot.
– Izgalmas kaland volt, de az biztos, hogy soha többé nem megyünk oda vissza… Próbáltuk optimistán megélni az utazást, azzal biztattuk magunkat, hogy megismerünk egy másik kultúrát, eddig csak tévében vagy még ott sem látott ételeket kóstolunk, ám a harmadik nap után már semmi másra nem vágytunk, csak a saját ágyunkra és a hazai ízekre. Indulás előtt úgy gondoltunk, hogy egy teljesen más, sokkal modernebb, fejlettebb világba csöppenünk majd, de mi ebből semmit nem tapasztaltunk. Tény viszont, hogy Oszaka és a környéke nagyon tiszta, az emberek pedig rettenetesen fegyelmezettek. Japánban bal oldali közlekedés van, mint Angliában, úgyhogy rögtön tudtuk, ki a turista és ki a helyi, mert aki nem ehhez van szokva, könnyen megfeledkezik róla – mosolygott a Parno Graszt frontembere, s hozzátette: az is érdekes, hogy nincsenek kukák az utcán, mindenki hazaviszi és otthon dobja ki a szemetét. Dohányozni is csak az arra kijelölt helyeken lehet.
Gasztrokaland az oszakai világkiállításon
Visszatérve az ételekre, a banda művészeti vezetőjéről köztudott, hogy rajong az ázsiai konyháért, elsősorban a japán fogások vonzzák, úgyhogy Oszakában hatalmas lendülettel vetette bele magát a gasztronómiai kavalkádba.
– Na, az itthoni és az ottani sushi köszönőviszonyban sincsen egymással. Olyan kemény és rágós volt az alga, mint amikor disznóvágáskor eszed a perzselt, besózott bőrt. Amúgy is szinte mindent nyersen tálaltak, sokszor azt sem tudtuk, mit tettek elénk. Szerencsés vagyok, mert én szeretem az ilyen tengeri herkentyűket, de a többiek! Nekik istenkáromlás rákot, kagylót, tintahalat, polipot enni – kacagott nagyokat, majd hozzátette: évek óta szerette volna megkóstolni a wagyu steak-et, és végre lehetősége nyílt rá.
Ez a marhahús nagyon drága, a borjúkat speciális takarmánnyal etetik, sörrel itatják, masszírozzák őket, zenét hallgattatnak velük, hogy stresszmentesek és puha húsúak legyenek. Hát, nekem nem dalolt az a hús semmit, alig lehetett elrágni, az utolsó három kockát már nem is erőltettem! Maradtam volna inkább abban a hitben, hogy ez a világ legjobb sültje… A nyomába sem ér egy jó pörköltnek vagy rántott húsnak.
Az oszakai világkiállítás magyar pavilonjának színpadán az elmúlt hetekben-hónapokban számos hazai együttes, tánccsoport, előadó megfordult, a Parno Graszt pedig két koncertet is adott a múlt héten. Nem ez volt a paszabi haramiák első expója, 2022-ben Dubaiba is meghívást kaptak. Oláh József halkan megjegyezte: óriási a különbség a két rendezvény között, és nem Japán javára.
Két koncertet adott a Parno Graszt az oszakai világkiállításonFotók: Expo 2025 Magyarország / Facebook
Újratervezés koncert közben
– Százötven-kétszázezer látogatója van naponta az idei világkiállításnak, irdatlan sorokat kell kiállni, olykor két órát is várakoznak az emberek, hogy bejussanak valahova. Vártunk a csodára, hogy majd leesik az állunk attól, mit látunk, de ez elmaradt. A magyar pavilon befogadóképessége nem túl nagy, a színpad kör alakú színpad, a hangosítást pedig két olyan hangfallal oldották meg, mint amilyen otthon van nekem a stúdióban.
Szeptember 3-án és 5-én lépett fel az expón a paszabi banda, ami a japánok vélt visszafogottsága, a nagy meleg és még nagyobb pára miatt lassabb tempójú dalokkal készült, ám koncert közben „újratervezésre” volt szükség, ugyanis kiderült, hogy Oszakában szeretnek és tudnak is mulatni.
– Egy-egy órát játszottunk mindkét napon, és menedzserünk az első koncerten körülbelül a negyedik szám után odajött és a fülembe súgta, hogy pörgessük fel a bulit, mert ezek az apró emberek úgy, de úgy táncoltak, hogy azt mondta a hangmérnök, attól félt, hogy egyszer csak összeesnek – nevetett jóízűen az énekes-tamburás, aki zenésztársaival együtt gondoskodott arról, hogy ne érje szó a ház elejét.
Már hazafelé jöttünk, amikor kaptam egy üzenetet, valami olyasmit írt a csávó, hogy soha ilyen jól nem érezte még magát, és kis híján halálra táncolta magát a bulinkon. Ezek a japánok nagyon fegyelmezettek, amikor munkáról, tanulásról van szó, de akkor sem kell őket félteni, ha mulatásról van szó.
Tájfunriadó és álomgitár
A Parno Graszt pénteki fellépése kérdéses volt, ugyanis aznapra tájfunriadót rendeltek el Oszakában.
– Gondolhatod, mennyire megijedtünk! Főleg én, attól féltem, hogy jön a cunami, mondtam is a többieknek, hogy ha nagy a baj, a szálloda tetejére fogunk felmenekülni. Végül pont akkor esett az eső, amikor a legtöbbet mászkáltunk, pacallá áztunk, de jólesett, lehűtötte a levegőt egy kicsit.
Oláh József korábban azt mondta, ha már Japánban járnak, szét fognak nézni a boltokban. Így is történt, és kiderült, hogy a kelet-ázsiai országban használtan is drágák a márkás dolgok. Azért nem üres bőrönddel jöttek haza.
Megvettem életem hangszerét. Majdnem Tokióig kellett érte mennem, de megérte, végre van egy 1993-as Gibson Chet Atkins gitárom!
– húzta ki magát büszke mosollyal a zenész.
