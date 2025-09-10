Nem dalolt a wagyu steak – a Parno Graszt megjárta Japánt, és köszönik, nem kérnek belőle többet

Az elmúlt héten két koncertet adott az oszakai világkiállításon a Parno Graszt. A főként autentikus cigányzenét játszó paszabi zenekar először lépett színpadra Japánban, és mint azt Oláh József énekes-tamburás elárulta: egyáltalán nem ilyennek képzelték a szigetországot.

Oszakai világkiállítás: a Parno Graszt két koncertet is adott a japán expón

Fotó: Expo 2025 Magyarország / Facebook

– Izgalmas kaland volt, de az biztos, hogy soha többé nem megyünk oda vissza… Próbáltuk optimistán megélni az utazást, azzal biztattuk magunkat, hogy megismerünk egy másik kultúrát, eddig csak tévében vagy még ott sem látott ételeket kóstolunk, ám a harmadik nap után már semmi másra nem vágytunk, csak a saját ágyunkra és a hazai ízekre. Indulás előtt úgy gondoltunk, hogy egy teljesen más, sokkal modernebb, fejlettebb világba csöppenünk majd, de mi ebből semmit nem tapasztaltunk. Tény viszont, hogy Oszaka és a környéke nagyon tiszta, az emberek pedig rettenetesen fegyelmezettek. Japánban bal oldali közlekedés van, mint Angliában, úgyhogy rögtön tudtuk, ki a turista és ki a helyi, mert aki nem ehhez van szokva, könnyen megfeledkezik róla – mosolygott a Parno Graszt frontembere, s hozzátette: az is érdekes, hogy nincsenek kukák az utcán, mindenki hazaviszi és otthon dobja ki a szemetét. Dohányozni is csak az arra kijelölt helyeken lehet.

Gasztrokaland az oszakai világkiállításon

Visszatérve az ételekre, a banda művészeti vezetőjéről köztudott, hogy rajong az ázsiai konyháért, elsősorban a japán fogások vonzzák, úgyhogy Oszakában hatalmas lendülettel vetette bele magát a gasztronómiai kavalkádba.

– Na, az itthoni és az ottani sushi köszönőviszonyban sincsen egymással. Olyan kemény és rágós volt az alga, mint amikor disznóvágáskor eszed a perzselt, besózott bőrt. Amúgy is szinte mindent nyersen tálaltak, sokszor azt sem tudtuk, mit tettek elénk. Szerencsés vagyok, mert én szeretem az ilyen tengeri herkentyűket, de a többiek! Nekik istenkáromlás rákot, kagylót, tintahalat, polipot enni – kacagott nagyokat, majd hozzátette: évek óta szerette volna megkóstolni a wagyu steak-et, és végre lehetősége nyílt rá.

Ez a marhahús nagyon drága, a borjúkat speciális takarmánnyal etetik, sörrel itatják, masszírozzák őket, zenét hallgattatnak velük, hogy stresszmentesek és puha húsúak legyenek. Hát, nekem nem dalolt az a hús semmit, alig lehetett elrágni, az utolsó három kockát már nem is erőltettem! Maradtam volna inkább abban a hitben, hogy ez a világ legjobb sültje… A nyomába sem ér egy jó pörköltnek vagy rántott húsnak.

Az oszakai világkiállítás magyar pavilonjának színpadán az elmúlt hetekben-hónapokban számos hazai együttes, tánccsoport, előadó megfordult, a Parno Graszt pedig két koncertet is adott a múlt héten. Nem ez volt a paszabi haramiák első expója, 2022-ben Dubaiba is meghívást kaptak. Oláh József halkan megjegyezte: óriási a különbség a két rendezvény között, és nem Japán javára.