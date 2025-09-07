„Képzeljétek el, itt minden olyan picurka!” – a Parno Graszt meghódította a japán közönséget

Megzabolázhatatlan a Fehér Ló! A Parno Graszt már szinte az egész világot bejárta, koncertezett Európa-szerte, Amerikában, Indiában és Mexikóban, most pedig Japánt hódítja meg, ugyanis meghívást kapott az oszakai világkiállításra. A paszabi haramiák összesen három koncertet adnak az expón, de van idejük a városnézésre is. A banda művészeti vezetője és énekes-tamburása, Oláh József korábban portálunknak elmondta: „Zenéltünk már itthon japánoknak, és meglepő módon úgy járták a cigánytáncot, hogy az valami félelmetes! Van egy ismerősöm, aki tánctáborokat tart japánoknak Nagyecseden, ott is muzsikáltunk már, és teljesen el voltunk ájulva tőlük. Bízom benne, hogy jó hangulatúak lesznek a bulik az oszakai világkiállításon, és nyitott, érdeklődő közönségünk lesz.”

Koccintás érkezés után: a Pano Graszt több koncertet is ad az oszakai világkiállításon

Fotó: Parno Graszt / Facebook

Oszakai világkiállítás tájfunnal

A banda gépe szeptember 1-jén, hétfőn éjszaka landolt Oszakában, de egy gyors helyzetjelentés még belefért. Oláh József láthatóan fáradtan, de elmondta: épségben megérkeztek, már elhagyták a repteret és a szállásra tartanak. Megjegyezte: legalább két napig aludni fognak. Ebben lehetett valami, mert a következő élő bejelentkezésre szerdáig várniuk kellett a Parno Graszt-rajongóknak.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Képzeljétek el, itt minden olyan picurka! Pici emberek, pici kocsik... Vannak nagy házak, de azokban szerintem egy ország lakik

– csodálkozott a frontember, s hozzátette: napközben felfedezik a környéket, vásárolnak, megkóstolják a helyi specialitásokat. A világkiállítás ellenére alig találkoznak európai emberrel, így elég nagy feltűnést keltenek az utcán.

Oszakai világkiállítás: a Parno Graszt hétfői koncertjére sokan voltak kíváncsiak

Fotó: Parno Graszt / Facebook

Szeptember 3-án este zenélt először a Parno Graszt az oszakai világkiállításon.

– Lement a koncert, meglepően sokan voltak és énekeltek is velünk. Még lesz pénteken egy nagy bulink, de akkorra egy nagy tájfunt jósoltak, úgyhogy mindenkinek fedezékbe kell húzódnia. Ha nem visz el minket, még bejelentkezek – búcsúzott Oláh József, aki megígérte, hogy hazatérve részletesen elmeséli portálunknak az oszakai kalandjukat.