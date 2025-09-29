Őszi chill a szabadban. Így töltik szabadidejüket a nyíregyháziak az Erdei tornapályán – képeken mutatjuk! (fotók)

Így telnek a délutánok a nyíregyházi Erdei tornapályán. A színes avar puha szőnyegként borítja az ösvényeket. Ez a hely, ahol gyerekek és felnőttek együtt élvezik őszi hangulatban a mozgás örömét.

Őszi hangulat az Erdei tornapályán Fotó: Bozsó Kata

Őszi hangulat Nyíregyháza ikonikus zöldjében

Van, aki a sporteszközöket próbálja ki, mások sétára indulnak, vagy játékos futkározással töltik az időt. A természet csendje, az őszi hangulat nemcsak a szemnek gyönyörködtető, hanem feltölt energiával. A tornapálya közkedvelt sporthelyszín a város szívében, s egyben fontos találkozási pont is, ahol a természet újra és újra visszahívja az ide látogatókat. A nyíregyháziak különösen szeretik az Erdei tornapályát, mert egyszerre nyújt kikapcsolódást és aktív mozgási lehetőséget. Könnyen megközelíthető, mégis a város zajától távol, a természet ölelésében kínál helyet a sportnak, a családi programoknak. Akár egy rövid séta, akár egy kiadós edzés a cél, mindenki megtalálja itt a számára legkedvesebb élményt.

Bozsó Kata képeit ma délután készítette a tornapályán.