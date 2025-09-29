Őszi zsongás Gyürében: együtt volt a település apraja nagyja

Szívvel-lélekkel szervezték meg a nyárbúcsúztató ünnepet. A finom főzés és a rengeteg tombolaajándék igazi közösségi hangulatot teremtett, ahol mindenki jól érezhette magát. Az olyan rendezvények, mint az „Őszi zsongás Gyürében”, fontos szerepet játszanak a helyi közösség összekovácsolásában. Lehetőséget adnak arra, hogy a helyiek találkozzanak, beszélgessenek és közösen éljenek át élményeket. Az ilyen programok ápolják a hagyományokat, erősítik a helyi identitást, és hozzájárulnak a kulturális értékek megőrzéséhez. Nézze meg a rendezvényről készült fotógalériánkat: