Ötösben csinálták Nyíregyházán! Az anyuka nem tért magához! (fotóval)

Öt roller egy járdán? Igen! „Sziasztok! Kedves rolleresek – tisztelet a kivételnek - kezdte felhívását a hölgy.

Öt roller sorakozott a járdán.

Forrás: Nyíregyen Hallottam

Legyünk már tekintettel másokra, főleg a gyalogosokra! Ma két pici gyerekkel kénytelen voltam megállni a főúton, és nekem kellett arrébb pakolni a rollereket, hogy babakocsival át tudjunk jutni a járdán. Közben egy idősebb hölgy is elesett, mert a járda közepén parkoltatok, ráadásul magas a pereme. Ez az Árpád utcai rendőrség mögötti szakaszon történt. Kérlek benneteket, ne a járda közepére tegyétek le a rollereket! Köszönöm.”

Egy kommentelő így reagált: „Én az elektromos rollereket jogosítványhoz kötném, mert sokan úgy közlekednek, hogy semmire és senkire nincsenek tekintettel. Szigorítanám a szabályokat: bukósisak, tervező, jogosítvány stb.”

Egy másik hozzászóló csak ennyit fűzött hozzá: „Mindenhol így van sajnos. Vagy a járda közepén állnak, vagy bedőlve az árokba.”