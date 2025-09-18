6 órája
Ötösben csinálták Nyíregyházán! Az anyuka nem tért magához! (fotóval)
Két pici gyerek szeme láttára! Egy ötösfogatnyi roller váltotta ki a biztosítékot egy hölgynél, aki azonnal posztolt a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportba.
Öt roller együtt? Igen!
Forrás: illusztráció / getty images
Öt roller egy járdán? Igen! „Sziasztok! Kedves rolleresek – tisztelet a kivételnek - kezdte felhívását a hölgy.
Öt roller a járda közepén!
Legyünk már tekintettel másokra, főleg a gyalogosokra! Ma két pici gyerekkel kénytelen voltam megállni a főúton, és nekem kellett arrébb pakolni a rollereket, hogy babakocsival át tudjunk jutni a járdán. Közben egy idősebb hölgy is elesett, mert a járda közepén parkoltatok, ráadásul magas a pereme. Ez az Árpád utcai rendőrség mögötti szakaszon történt. Kérlek benneteket, ne a járda közepére tegyétek le a rollereket! Köszönöm.”
Egy kommentelő így reagált: „Én az elektromos rollereket jogosítványhoz kötném, mert sokan úgy közlekednek, hogy semmire és senkire nincsenek tekintettel. Szigorítanám a szabályokat: bukósisak, tervező, jogosítvány stb.”
Egy másik hozzászóló csak ennyit fűzött hozzá: „Mindenhol így van sajnos. Vagy a járda közepén állnak, vagy bedőlve az árokba.”