Hinnye!

6 órája

Ötösben csinálták Nyíregyházán! Az anyuka nem tért magához! (fotóval)

Címkék#Nyíregyháza#Rendőrség#roller járda

Két pici gyerek szeme láttára! Egy ötösfogatnyi roller váltotta ki a biztosítékot egy hölgynél, aki azonnal posztolt a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportba.

Nagy Zoltán
Ötösben csinálták Nyíregyházán! Az anyuka nem tért magához! (fotóval)

Öt roller együtt? Igen!

Forrás: illusztráció / getty images

Öt roller egy járdán? Igen! „Sziasztok! Kedves rolleresek – tisztelet a kivételnek - kezdte felhívását a hölgy.

Ötszörös baj.
Öt roller sorakozott a járdán.
Forrás: Nyíregyen Hallottam

Öt roller a járda közepén!

Legyünk már tekintettel másokra, főleg a gyalogosokra! Ma két pici gyerekkel kénytelen voltam megállni a főúton, és nekem kellett arrébb pakolni a rollereket, hogy babakocsival át tudjunk jutni a járdán. Közben egy idősebb hölgy is elesett, mert a járda közepén parkoltatok, ráadásul magas a pereme. Ez az Árpád utcai rendőrség mögötti szakaszon történt. Kérlek benneteket, ne a járda közepére tegyétek le a rollereket! Köszönöm.”

Egy kommentelő így reagált: „Én az elektromos rollereket jogosítványhoz kötném, mert sokan úgy közlekednek, hogy semmire és senkire nincsenek tekintettel. Szigorítanám a szabályokat: bukósisak, tervező, jogosítvány stb.”

 

Egy másik hozzászóló csak ennyit fűzött hozzá: „Mindenhol így van sajnos. Vagy a járda közepén állnak, vagy bedőlve az árokba.”

