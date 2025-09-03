Nyíregyháza
1 órája
Ott hevert a Stop Shopnál, de mindenki elsétált mellette
A „Nyíregyen Hallottam” Facebook-csoportban osztották meg a fotót a talált tárgyról. Nem a város legfontosabb történése, de valakinek biztosan nagyon hiányzik.
Forrás: Nyíregyen Hallottam
„Sziasztok! Elhagyott rendszámtábla keresi a tulajdonosát a Stop Shop parkolójában, a DM előtt” – írta egy hölgy a posztban. Annyit elárult: a rendszám AA-val kezdődik, és két nulla a vége. A gazdája bizonyára ennyiből is ráismer.
