Ott hevert a Stop Shopnál, de mindenki elsétált mellette

A „Nyíregyen Hallottam” Facebook-csoportban osztották meg a fotót a talált tárgyról. Nem a város legfontosabb történése, de valakinek biztosan nagyon hiányzik.

Nagy Zoltán
Ott hevert a Stop Shopnál, de mindenki elsétált mellette

Forrás: Nyíregyen Hallottam

„Sziasztok! Elhagyott rendszámtábla keresi a tulajdonosát a Stop Shop parkolójában, a DM előtt” – írta egy hölgy a posztban. Annyit elárult: a rendszám AA-val kezdődik, és két nulla a vége. A gazdája bizonyára ennyiből is ráismer.

 

 

 

