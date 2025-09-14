Döbbenetes, miket hagynak ott a vendégek a szabolcsi szállodákban

A szállodákban nem ritka, hogy a vendégek különféle tárgyakat hagynak hátra. Ezek lehetnek egészen apró holmik, mint például fogkefék vagy hajkefék, de gyakran előfordulnak értékesebb darabok is, például ékszerek, elektronikai eszközök vagy akár útlevelek. Az otthagyott tárgyak kezelése fontos feladata a szállodai személyzetnek, hiszen a vendég elégedettsége és a hotel jó hírneve is múlhat rajta.

Az otthagyott tárgyak kezelése a szállodai személyzet fontos feladata

Fotó: Fenyves Szálloda és Konferencia Központ

Az otthagyott tárgyak tárháza igen széles

A legtöbb szállodában a szabályzat rögzíti, mit kell tenni elveszett vagy talált dolgok esetén. Ezeket a tárgyakat általában egy meghatározott ideig megőrzik, hogy a tulajdonos visszakaphassa őket. Előfordul, hogy a vendégek csak később veszik észre hiányzó holmijukat, és telefonon vagy e-mailben keresik fel a szállodát. Ilyenkor a gyors és pontos ügyintézés különösen fontos. Az ottfelejtett tárgyak történetei néha mosolyt csalnak a személyzet arcára, máskor viszont komoly logisztikai kihívást jelentenek. Egyes hotelek statisztikát vezetnek arról, milyen tárgyak maradnak leggyakrabban a szobákban.

Laptop, telefon, pénztárca, bankkártya, ékszerek, fésű – ezek azok a dolgok, amiket a leggyakrabban ottfelejtenek a szállóvendégek a baktalórántházi Fenyves Szálloda és Konferencia Központban.

Mint azt a szálloda vezetője, Krivács András portálunknak elmondta, az előbb említett dolgokért gyakran hamarabb visszajönnek a vendégek, mint ahogy azt a kollégái regisztrálhatták volna.

Van erre egy kidolgozott protokollunk. Amit a takarítószemélyzet megtalál, egy széfben megőrizzük, és a szobaszámot is rögzítjük. De mint mondtam, legtöbbször a hivatalos regisztráció előtt visszajönnek értük a vendégek

– fogalmazott Krivács András és hozzátette, a leggyakrabban a szállodákban felejtett holmik ranglistájának dobogójára felfér az esernyő is. Mint elmondta, gyakran előfordul, hogy valaki esős időben érkezik, de ha a távozásakor már hét ágra süt a nap, az esernyőt náluk felejti.

Viszont van egy kultikusnak tűnő tárgy, pontosabban egy ruhadarab, amiért négy éve nem jelentkeztek.

Van nálunk egy zakó, amiért azóta sem jelentkezett a gazdája. Mai szemmel már nem mondanám divatosnak, de még mindig várjuk a tulajdonosának a hívását

– így Krivács András.