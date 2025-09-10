Mutatjuk, melyik városrészben vehet legolcsóbban panelt Nyíregyházán, és azt is, hol a legdrágább (videó)

Ugrai Roland hozzátette, a panelek esetében a legtöbben a Jósavárost keresik, a kisebb lakásoktól a nagyobbakig, ebben a tekintetben nagy a szórás.

Az ingatlanszakértőtől megtudtuk azt is, az Otthon Start program beindulása óta jóval többen járnak házakat, lakásokat megmutatni, de már július végén és egész augusztusban érezhető volt a felfokozott érdeklődés.

A nyíregyházi Otthon Centrum munkatársa szerint a téglaépítésű házakat keresik leginkább a vevők, legyen szó újépítésű társasházról vagy családi házról. Előbbi négyzetméterára megközelíti az 1 millió forintot, míg utóbbié 800 és 900 ezer forint közt mozog.

Megkönnyítették az Otthon Start lakáshitelének igénylését

A hitelfelvételt tervezők mostantól néhány kattintással lekérhetik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által hitelesített keresetkimutatásukat az ügyfélportálról, és közvetlenül továbbíthatják azt a bankjuknak. Az új lehetőség megkönnyítheti az Otthon Start program 3 százalékos lakáshitelének igénylését - írta cikkében a Világgazdaság.