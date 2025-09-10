2 órája
Mutatjuk, melyik városrészben vehet legolcsóbban panelt Nyíregyházán, és azt is, hol a legdrágább (videó)
A szeptember eleji indulás alaposan felpörgette az ingatlanpiacot. A portálunk által megkérdezett nyíregyházi ingatlanszakértő jóval nagyobb érdeklődést tapasztal, mióta beindult az Otthon Start program.
Erős startot vett a héten elindult, a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a napokban a Facebook-oldalán. Panyi Miklós úgy fogalmazott a szeptember elsején elrajtolt Otthon start program indulásáról, hogy „a hét nem szűkölködött a jó hírekben: ingatlanpiaci rekordok, beszakadó albérletárak, 3 százalék alatti kamatok, bankok közötti verseny, több tízezer új lakásfejlesztés”.
Otthon Start: megnőtt az érdeklődők száma a nyíregyházi ingatlanirodában is
Az Otthon Start program egyértelműen fellendítette az ingatlanpiacot, mondta portálunk megkeresésére Ugrai Roland ingatlanszakértő, akit a nyíregyházi panelárakról kérdeztünk először.
A szakember városrészenként ment végig Nyíregyházán, kezdve a legalacsonyabb négyzetméterártól a legmagasabbig.
Eszerint:
- Ebből a szempontból a legolcsóbb környék az Érkert, ahol 600-700 forintos négyzetméteráron vehetünk egy 40 és 60 négyzetméter közötti, 2-3 szobás panellakást
- Ezután következik az öröskösföldi városrész, ahol ugyanekkora lakást 650-750 ezer forint/négyzetméteráron találhatunk magunknak
- A következő környék a Hímes és a belváros, ahol 700 és 800 ezer forint közt mozog a panellakások négyzetmétere
- A végére hagytuk az ebből a szempontból legdrágább városrészt, a Jósavárost, ahol 750-850 forint közt alakulnak a négyzetméterárak.
Otthonteremtés 3 százalékos kamattal? A szabolcsiak szerint kiváló lehetőség, valódi segítség (videóval)
Ugrai Roland hozzátette, a panelek esetében a legtöbben a Jósavárost keresik, a kisebb lakásoktól a nagyobbakig, ebben a tekintetben nagy a szórás.
Az ingatlanszakértőtől megtudtuk azt is, az Otthon Start program beindulása óta jóval többen járnak házakat, lakásokat megmutatni, de már július végén és egész augusztusban érezhető volt a felfokozott érdeklődés.
A nyíregyházi Otthon Centrum munkatársa szerint a téglaépítésű házakat keresik leginkább a vevők, legyen szó újépítésű társasházról vagy családi házról. Előbbi négyzetméterára megközelíti az 1 millió forintot, míg utóbbié 800 és 900 ezer forint közt mozog.
Megkönnyítették az Otthon Start lakáshitelének igénylését
A hitelfelvételt tervezők mostantól néhány kattintással lekérhetik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által hitelesített keresetkimutatásukat az ügyfélportálról, és közvetlenül továbbíthatják azt a bankjuknak. Az új lehetőség megkönnyítheti az Otthon Start program 3 százalékos lakáshitelének igénylését - írta cikkében a Világgazdaság.
A NAV aláírással hitelesített keresetkimutatását néhány gombnyomással lekérhetik a NAV ügyfélportálról a hitelfelvevők, és tovább is küldhetik a bankjuknak – tájékoztatott Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára kedd reggeli facebookos bejegyzésében.
Óriási fordulat a csomagtartóban talált halott nyíregyházi kisfiú ügyében!
Túlóra után is kevesebb pénz maradna a zsebben – így büntetné a Tisza-adó a dolgozókat
Mentők rohantak a 4-es főútra, karambol Szabolcs megye határában - fotókkal frissítve!