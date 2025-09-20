szeptember 20., szombat

Jubileum

2 órája

Aranylakodalom: ötven éve hangzott el a boldogító igen

Ötven éve együtt vannak jóban és rosszban. Ötven éve kitartanak egymás mellett.

Szon.hu

Ötven éve hangzott el a boldogító igen a házaspárok ajkáról. Éppen ezért meghitt és ünnepélyes keretek között köszöntötték azokat a párokat Tiszaeszláron, akik az idén ünnepelték, illetve ünneplik az ötvenedik házassági évfordulójukat. Az aranylakodalom minden család életében különleges mérföldkő, hiszen fél évszázadnyi közös út, kitartás és szeretet áll mögötte.

Ötven éve hangzott el a boldogító igen: Vajda László polgármester köszöntötte a jubiláló házaspárokat.
Fotó: VARGA TAMÁS

Ötven éve együtt vannak

A szeptember 19-én, pénteken megrendezett eseményen Vajda László, Tiszaeszlár polgármestere, valamint dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, Tőkésné Nagy Ildikó anyakönyvvezető szólt az ünnepeltekhez, akiknek az ajkáról ötven éve hangzott el a boldogító igen. Az ünnepi hangulatot fokozták Ady Endre szavai, a költő szép gondolatait Tőkés Leonárd mondta el.

Ötven éve hangzott el a boldogító igen: dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő is elmondta a jókívánságait
Fotó: VARGA TAMÁS 

A jubiláló párok emléklapot és az önkormányzat ajándékát vehették át az egymás iránti hűségükért és értékteremtő életútjukért. Az önkormányzat dolgozói egy kis vendéglátással kedveskedtek az ünnepelteknek, hogy az évfordulós esemény igazán emlékezetessé váljon. Az esemény bensőséges hangulatban telt, az ünnepségen a szeretet, a tisztelet és a közösség ereje egyszerre volt jelen.

Ötven éve hangzott el a boldogító igen: a jubiláló tiszaeszlári házaspárok
Fotó: Varga tamás archívuma

 

 

 

