Szabadságharc

1 órája

Pákozdi csata: mi történt vajon a pákozdi csata főszereplőivel?

Pákozdi csata: a honvédek első győzelme. Pákozdi csata: fontos történelmi esemény.

Dr.Holmár Zoltán
Pákozdi csata: J. Rauh litográfiája – a hősök később is fontos szerepet játszottak a történelemben

Fotó: KM

Pákozdi csata: tudja, mi történt vajon a szabadságharc első fontos ütközetének a főszereplőivel a későbbi életük során? Megmutatjuk. 177 évvel ezelőtt, 1848. szeptember 29-én zajlott a szabadságharc első jelentős összecsapása, a pákozdi csata. A Velencei-tótól északra Móga János altábornagy katonái vereséget mértek a Josip Jelačić horvát bán által vezetett seregre. Habár a veszteségek egyik oldalon sem voltak jelentősek, az ütközet a szabadságharc egyik legfontosabb eseményének számított. De mi történt később a csata főszereplőivel?

 

Pákozdi csata: J. Rauh litográfiája

Pákozdi csata: akiket nyugalmaztak

Móga János (1785-1861) császári-királyi altábornagy, a magyar fővezér 1848. szeptember 21-én vette át a hadsereg parancsnokságát, s egészen október 31-éig, a schwechati csatát követő napig vezette azt. Pákozd után Jellasicsot az osztrák határig követte, de a császárra és királyra tett esküje megakadályozta abban, hogy Bécsre törjön. Kossuth Lajos rábeszélésére október 30-án a magyar sereggel mégis átlépte a határt, de már későn, így a schwechati csatában vereséget szenvedett. Hamarosan bejelentette a lemondását és a nyugalmazását kérte. 1849. január elején jelentkezett a Pestre bevonuló császáriaknál, akik azonban hadbíróság elé állították. Megfosztották a rangjától, rendjeleitől és előbb halálra, majd 5 év várfogságra ítélték. Végül 1854. április 16-án szabadult Olmützből amnesztiával. Ezután haláláig vejénél, gróf Lázár György (1807-1861) egykori honvéd tábornoknál élt. 1861. november 10-én hunyt el 76 évesen a Kolozs vármegyei Szászerkeden.

Pákozdnál a magyar jobbszárny parancsnoka, Joseph von Milpökh (1798-1882), császári-királyi ezredes szintén megállta a helyét. Már 1848. június végén a Dráva vonal védelmére vezényelték, ahol augusztusban az itt levő csapatok ideiglenes főparancsnoka lett. Pákozd után ezrede csatlakozott ugyan a honvédsereghez, de őt magát kérésére október 18-án nyugalmazták. Ennek köszönhetően megúszta a hadbíróságot, de a rangjától 1850-ben megfosztották. A csatában a magyar centrumot vezénylő Franz Holtsche (1777-1862) császári-királyi vezérőrnagy 1848. szeptember közepétől a Jelačić elleni sereg dandár- illetve hadosztályparancsnoka, de Pákozd után kérésére őt is nyugalmazták. Mógához hasonlóan ő is jelenetkezett 1849 januárjában a császáriaknál, de a hadbíróság ennek ellenére rangfosztásra ítélte, s csak 1862-ben rehabilitálták. 

Meg kell említeni gróf Teleki Ádám (1789-1851) vezérőrnagyot is, akit Jelačić betörését követően, habozó magatartása következtében 1848. szeptember 15-én felmentették beosztásából. Pákozdnál ugyan ott volt, de csak a tartalék hadosztály parancsnokaként. Október közepén a parndorfi táborban nyugalmazását kérte és elhagyta a sereget. 

Pákozdi csata hősei: Répásy Mihály honvédtábornok újratemetése Kemecsén 2007-ben
Fotó: M. Magyar László

Pákozdi csata: aradi vértanúk

A Velencei-tó déli partján állomásozó magyar balszárny nem került ugyan harcba, de parancsnoka, a kemecsei születésű Répásy Mihály (1800-1849), császári-királyi őrnagy a 6. (Württemberg) huszárezred parancsnoka is halhatatlan érdemeket szerzett. Bár őt a szabadságharc után nem végezték ki Aradon, a kortársak szerint ő lett volna a 14. vértanú, ha nem hal meg kolerában 1849. július 29-én, Szegeden. Répásy Mihályt Pákozd után előléptették ezredessé, a feldunai hadtest dandárparancsnokaként pedig ott volt a schwechati csatában, ahol hozzájárult ahhoz, hogy a magyar sereg súlyosabb veszteségek nélkül vissza tudott vonulni a magyar határ mögé. November 1-jétől honvéd vezérőrnagyként lovassági főfelügyelő volt, később pedig a Hadügyminisztériumban szolgált. Harctéri érdemeinél talán fontosabb volt az a szervező munka, amit a honvéd lovasság megteremtése érdekében végzett. Ő volt az egyetlen honvédtábornok, aki a szabadságharc bukása előtt halt meg.

Schweidel József (1796-1849), az aradi vértanúk egyike szintén a pákozdi csatában tüntette ki magát, aki ekkor a 4. (Sándor) huszárezred őrnagya és a sukorói táborban lévő századok parancsnokaként ő vezette előre néhány huszárját az ellenséges állás felderítésére. Pákozd után tábornok lett honvéd vezérőrnagyi rangban. A magyar vezérkarban ott volt a másik vértanú, Kiss Ernő (1799-1849), a császári-királyi 2. huszárezred ezredese, akinek azonban tényleges szerep nem jutott, pontosabban, egyike volt a fegyverszünetet megkötő magyar küldöttség tagjainak 1848. szeptember 30-án.

Pákozdi csata: akik a szabadságharc után is harcoltak

Josef Kollmann (1808-1889) őrnagy, Móga János vezérkari főnöke éppen Pákozdért kapta meg 1848. október 20-án az ezredesi rendfokozatot, aki végül egy önálló hadosztály parancsnokaként fejezte be a szabadságharcot. 1849 után emigrált, s Fejzi pasa néven török tábornok lett, s részt vett a krími háborúban. Ugyancsak Pákozdnál szerzett magának hírnevet Guyon Richárd (1813-1856) honvéd őrnagy, a dunáninneni önkéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljának parancsnoka, aki november 1-jétől ezredes, dandár, majd hadosztályparancsnok volt a feldunai hadseregben, s akinek nevéhez fűződik a branyiszkói diadal. 1849. március 8-tól honvéd vezérőrnagyi rangban Komárom várparancsnoka is volt. Kollmannhoz hasonlóan ő is emigrált, s Kursid pasa néven török tábornok lett, és szintén kitűnt a krími háborúban. 

Kulcsszerepet játszott a pákozdi csatában a jobbszárnyon a horvát támadás visszaverésében Perczel Miklós (1812-1904) országgyűlési képviselő, Perczel Mór honvédtábornok öccse, aki 1848 őszén a dunántúli 3. (tolnai) önkéntes mozgó nemzetőrzászlóalj őrnagya, később honvéd alezredes, majd ezredes, dandárparancsnok, illetve Pétervárad, majd Arad várparancsnoka. 1849 augusztusában emigrált, s 1861-62-ben, az amerikai polgárháborúban az „északiak” tábornoka lett.

Pákozdi csata hősei: Répásy Mihály újratemetése Kemecsén a kegyeleti emlékparkban 2007-ben


Pákozdi csata hősei: miniszterelnök lett belőle

Végül gróf Andrássy Gyula (1823-1890) Zemplén vármegyei főispánról is érdemes szót ejteni, ugyanis Móga parancsőrtisztjeként maga vezetett egy fél üteget a magyar jobbszárnyra, amelynek komoly szerep jutott a horvát támadók megállításában. Andrássy honvéd őrnagyként részt vett a schwechati csatában, a tavaszi hadjáratban Görgei Artúr mellett pedig parancsőrtiszt volt, majd májustól honvéd ezredesi rangban a Szemere-kormány konstantinápolyi megbízottja. A szabadságharc után távollétében halálra ítélték. 1858-ban hazatért, 1867-től magyar miniszterelnök és honvédelmi miniszter, majd 1871-1879 között az Osztrák-Magyar Monarchia közös külügyminisztere lett.

Dr. Holmár Zoltán történész

Más témákat is ajánlunk: 

 

