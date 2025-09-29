Pákozdi csata: mi történt vajon a pákozdi csata főszereplőivel?

Pákozdi csata: tudja, mi történt vajon a szabadságharc első fontos ütközetének a főszereplőivel a későbbi életük során? Megmutatjuk. 177 évvel ezelőtt, 1848. szeptember 29-én zajlott a szabadságharc első jelentős összecsapása, a pákozdi csata. A Velencei-tótól északra Móga János altábornagy katonái vereséget mértek a Josip Jelačić horvát bán által vezetett seregre. Habár a veszteségek egyik oldalon sem voltak jelentősek, az ütközet a szabadságharc egyik legfontosabb eseményének számított. De mi történt később a csata főszereplőivel?

Pákozdi csata: J. Rauh litográfiája

Pákozdi csata: akiket nyugalmaztak

Móga János (1785-1861) császári-királyi altábornagy, a magyar fővezér 1848. szeptember 21-én vette át a hadsereg parancsnokságát, s egészen október 31-éig, a schwechati csatát követő napig vezette azt. Pákozd után Jellasicsot az osztrák határig követte, de a császárra és királyra tett esküje megakadályozta abban, hogy Bécsre törjön. Kossuth Lajos rábeszélésére október 30-án a magyar sereggel mégis átlépte a határt, de már későn, így a schwechati csatában vereséget szenvedett. Hamarosan bejelentette a lemondását és a nyugalmazását kérte. 1849. január elején jelentkezett a Pestre bevonuló császáriaknál, akik azonban hadbíróság elé állították. Megfosztották a rangjától, rendjeleitől és előbb halálra, majd 5 év várfogságra ítélték. Végül 1854. április 16-án szabadult Olmützből amnesztiával. Ezután haláláig vejénél, gróf Lázár György (1807-1861) egykori honvéd tábornoknál élt. 1861. november 10-én hunyt el 76 évesen a Kolozs vármegyei Szászerkeden.

Pákozdnál a magyar jobbszárny parancsnoka, Joseph von Milpökh (1798-1882), császári-királyi ezredes szintén megállta a helyét. Már 1848. június végén a Dráva vonal védelmére vezényelték, ahol augusztusban az itt levő csapatok ideiglenes főparancsnoka lett. Pákozd után ezrede csatlakozott ugyan a honvédsereghez, de őt magát kérésére október 18-án nyugalmazták. Ennek köszönhetően megúszta a hadbíróságot, de a rangjától 1850-ben megfosztották. A csatában a magyar centrumot vezénylő Franz Holtsche (1777-1862) császári-királyi vezérőrnagy 1848. szeptember közepétől a Jelačić elleni sereg dandár- illetve hadosztályparancsnoka, de Pákozd után kérésére őt is nyugalmazták. Mógához hasonlóan ő is jelenetkezett 1849 januárjában a császáriaknál, de a hadbíróság ennek ellenére rangfosztásra ítélte, s csak 1862-ben rehabilitálták.