Minden turista ide készül majd: pálinkatrezor és mesebeli meggyes sziget nyílt a Zsindelyes Cottage-ban

Pálinkatrezor, Fürtös-sziget, tájház – újabb attrakciók a turisztikai központban. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően új turisztikai szálláshely színesíti vármegyénkben az idegenforgalmi palettát. A vidéki hangulatot adják az egységesen fehérre meszelt falak és a zsindelyes tetők. Mintha egy kis mesebeli falu lenne az érpataki Zsindelyestanyán található Zsindelyes Cottage, aminek üzemeltetője a Zsindelyestanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány. A turisztikai központ fejlesztése több ütemben valósult meg, a közelmúltban fejeződött be a harmadik ütem. A vendégek különböző igényeit kiszolgáló fejlesztéseket támogatásokból valósította meg az alapítvány. Kapott forrást – összesen 316 millió forintot – a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretéből, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól és a magyar központi költségvetésből.

Pálinkatrezor, Fürtös-sziget: mesebeli hangulatot áraszt a Zsindelyes Cottage.

Fotó: KM

Pálinkatrezor, Förtös-sziget: pihenés és látványosság

A harmadik ütemben öt különböző helyrajzi számon valósítottak meg fejlesztéseket. Az állatsimogatót bővítették karámrendszerrel, kerítéssel, gazdasági épületekkel, dagonyázóval. Épült tájház is, amiben mezőgazdasági gépeket mutatnak majd be. Kialakítottak egy pálinkatrezort is. Mint ismert, földrajzi oltalmat élvez az újfehértói meggypálinka, valamint az alapanyagot jelentő meggy is. Minden évben szentelnek december 6-án, a pálinka napján meggypálinkát, s ezeket a megszentelt pálinkákat a pálinkatrezorban fogják elhelyezni.

Kialakították továbbá a Fürtös-szigetet őshonos meggyfajták telepítésével. A turisztikai szálláshely hűtését-fűtését hőszivattyú telepítésével oldották meg, valamint telepítettek egy napelemes rendszert is. Elkészült egy helyi termelői piac is, ahol a helyi termelők kínálgatják a termékeiket.

Pálinkatrezor, Fürtös-sziget, s mindezek mellett van helyi termelői piac is

Fotó: Zsindelyes Cottage

A fejlesztések befejeződtek, a Zsindelyestanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány a projektzáró ünnepséget szeptember 25-én, csütörtökön 10 órától rendezi meg. A tervek szerint az avató ünnepségen részt vesz dr. Nagy István agrárminiszter és Jakab István, az Országgyűlés alelnöke is.