Palmettalevél: ősi motívum a magyar múltból Tiszabezdéden
Nincs megállás. Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő településről településre járja választókerületét.
Ez a motívum már az ókori kultúrákban is az élet, a termékenység és a megújulás jelképe volt, és a magyar ötvösök a X. században is előszeretettel alkalmazták, például az eperjeskei tarsolylemezen
Forrás: dr. Tilki Attila közösségi oldala
– A honfoglalás kori tarsolylemezek leggyakoribb díszítése a palmetta: egy stilizált pálmalevél, amely sugarasan szétterülő, legyezőszerű formát mutat. Ez a motívum már az ókori kultúrákban is az élet, a termékenység és a megújulás jelképe volt, és a magyar ötvösök a X. században is előszeretettel alkalmazták, például az eperjeskei tarsolylemezen. A palmetta így nem csupán szép dísz volt, hanem őseink számára a megmaradás és az örök megújulás szimbóluma. Tiszabezded és a Magyar Falvak megújulásának a szimbóluma lehet a bezdédi palmetta. Daku Attila Tiszabezdéd polgármestere minden évben megrendezi a Tiszabezdedi Tarsolylemez fesztivált adózva őseink emlékének es a nemzetünk megmaradásába vetett hitének! – írta dr. Tilki Attila országggyűlési képviselő közösségi oldalán.
