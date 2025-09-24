szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

16°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

1 órája

Vitáznak a nyíregyháziak: itt a kacsa vagy a víz volt a hülye?

Címkék#poszt#lökhárító#autó

A „Nyíregyházán Hallottam” Facebook-csoportban nagy vita alakult ki egy kép kapcsán. A parkolás sokszor okoz problémát Nyíregyházán — többnyire azonban elég egyértelmű a helyzet. Vajon itt is egyértelmű?

Nagy Zoltán
Vitáznak a nyíregyháziak: itt a kacsa vagy a víz volt a hülye?

Sokszor van baj a parkolásból Nyíregyházán...

Forrás: Nyíregyházán Hallottam! / getty images

„Azért ha nem tudsz két vonal közé beállni, legalább ne blokkold le a másik autót!” — írta egy hölgy, és posztolt egy fotót a rosszul parkoló autóról

Parkolási gondok...
Nem megy a parkolás?
Forrás: Nyíregyházán Hallottam

Aztán beindult a parkolási vita...

Aztán érkezett egy hosszabb komment:

„Nos, ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye. Imádom az ilyen posztokat: millió alkalom van, amikor csak így lehet megállni, mert így volt hely. Kíváncsi vagyok, az előző autók mennyire álltak jól — ha valaki elölről beáll, akkor borul a Lego… Lehet, hogy a csórinak rossz helyen, rossz időben kellett megállnia, de neked lett egy posztod és néhány like.” — írta egy másik hölgy.

„Millió hely volt szabadon, okoskám” — tette hozzá az eredeti posztoló. Valaki más pedig hozzátette:

„Azért nincs igazad, mert valószínűleg ő állt be később. Ha valahová nem fér be egy ekkora dög, akkor keresni kell egy másik helyet. De ha egyszer a szép autója lökhárítójának sarkán lesz egy fehér csík, akkor ő fog megsértődni a legjobban.”

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu