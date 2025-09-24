Vitáznak a nyíregyháziak: itt a kacsa vagy a víz volt a hülye?

„Azért ha nem tudsz két vonal közé beállni, legalább ne blokkold le a másik autót!” — írta egy hölgy, és posztolt egy fotót a rosszul parkoló autóról.

Nem megy a parkolás?

Forrás: Nyíregyházán Hallottam

Aztán beindult a parkolási vita...

Aztán érkezett egy hosszabb komment:

„Nos, ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye. Imádom az ilyen posztokat: millió alkalom van, amikor csak így lehet megállni, mert így volt hely. Kíváncsi vagyok, az előző autók mennyire álltak jól — ha valaki elölről beáll, akkor borul a Lego… Lehet, hogy a csórinak rossz helyen, rossz időben kellett megállnia, de neked lett egy posztod és néhány like.” — írta egy másik hölgy.

„Millió hely volt szabadon, okoskám” — tette hozzá az eredeti posztoló. Valaki más pedig hozzátette:

„Azért nincs igazad, mert valószínűleg ő állt be később. Ha valahová nem fér be egy ekkora dög, akkor keresni kell egy másik helyet. De ha egyszer a szép autója lökhárítójának sarkán lesz egy fehér csík, akkor ő fog megsértődni a legjobban.”