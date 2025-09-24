1 órája
Vitáznak a nyíregyháziak: itt a kacsa vagy a víz volt a hülye?
A „Nyíregyházán Hallottam” Facebook-csoportban nagy vita alakult ki egy kép kapcsán. A parkolás sokszor okoz problémát Nyíregyházán — többnyire azonban elég egyértelmű a helyzet. Vajon itt is egyértelmű?
Sokszor van baj a parkolásból Nyíregyházán...
Forrás: Nyíregyházán Hallottam! / getty images
„Azért ha nem tudsz két vonal közé beállni, legalább ne blokkold le a másik autót!” — írta egy hölgy, és posztolt egy fotót a rosszul parkoló autóról.
Aztán beindult a parkolási vita...
Aztán érkezett egy hosszabb komment:
„Nos, ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye. Imádom az ilyen posztokat: millió alkalom van, amikor csak így lehet megállni, mert így volt hely. Kíváncsi vagyok, az előző autók mennyire álltak jól — ha valaki elölről beáll, akkor borul a Lego… Lehet, hogy a csórinak rossz helyen, rossz időben kellett megállnia, de neked lett egy posztod és néhány like.” — írta egy másik hölgy.
„Millió hely volt szabadon, okoskám” — tette hozzá az eredeti posztoló. Valaki más pedig hozzátette:
„Azért nincs igazad, mert valószínűleg ő állt be később. Ha valahová nem fér be egy ekkora dög, akkor keresni kell egy másik helyet. De ha egyszer a szép autója lökhárítójának sarkán lesz egy fehér csík, akkor ő fog megsértődni a legjobban.”
Ötösben csinálták Nyíregyházán! Az anyuka nem tért magához! (fotóval)