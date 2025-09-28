Pedagógus Akadémia: izgalmas előadással indul az új tanév programsorozata

Folytatódik a Pedagógus Akadémia Nyíregyházán. Az első alkalom október 16-án lesz, közölte a Nyíregyházi Egyházmegye honlapján, valamint közösségi oldalán, A Nyíregyházi Egyházmegye oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusokat várják elsősorban, valamint minden más érdeklődőt a különböző workshopokra, előadásokra.

Az első alkalom: 2025. október 16. 16:30-tól kezdődik. Az előadás címe: Útvesztőben

Előadó: Szabó-Cvik Renáta család- és ifjúsági coach

Helyszín: Nyíregyháza, Bujtos u. 32. szám – konferencia terem.

Az előadások ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek: [email protected] címen lehet regisztrálni.

