Pedagógus Akadémia: izgalmas előadással indul az új tanév programsorozata
A 2025/2026-os nevelési évben is folytatódik a Pedagógus Akadémia Nyíregyházán a Szent Miklós-házban.
Folytatódik a Pedagógus Akadémia Nyíregyházán. Az első alkalom október 16-án lesz, közölte a Nyíregyházi Egyházmegye honlapján, valamint közösségi oldalán, A Nyíregyházi Egyházmegye oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusokat várják elsősorban, valamint minden más érdeklődőt a különböző workshopokra, előadásokra.
Az első alkalom: 2025. október 16. 16:30-tól kezdődik. Az előadás címe: Útvesztőben
Előadó: Szabó-Cvik Renáta család- és ifjúsági coach
Helyszín: Nyíregyháza, Bujtos u. 32. szám – konferencia terem.
Az előadások ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek: [email protected] címen lehet regisztrálni.
