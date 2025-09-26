Traktorkerék a folyóparton? A világhír küszöbén a PET Kupa, a BBC is forgatott náluk

A VI. Bodrogi PET Kupával a napokban lezárult a PET Kupa idei versenyszezonja. A futamokon tevékenykedő lelkes petkalózok több mint 29 tonnányi ártéri hulladékot gyűjtöttek az idén, ami annak fényében döbbenetes, hogy ebben az esztendőben nem érkezett nagyobb árhullám – és vele műanyagáradat – a Tiszán. Ez azt is jelenti, hogy a több mint 900 petkalóz részvételével megrendezett négy versenyen jellemzően nem „friss”, tehát az idén érkezett ártéri hulladékot gyűjtöttek össze a csapatok, hanem olyanokat, amik akár évek óta az árterekben, nádasokban rejtőztek. A PET Kupa Egyesület arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy emiatt a munka is nagyobb erőfeszítést kívánt: a folyótisztítóknak sokszor több órás kemény ásás árán sikerült kiemelni egy autóalkatrészt, de találtak hűtőt, sőt traktorkereket is.

Az egyik legszennyezettebb szakaszon járt a PET Kupa

Az idei utolsó futam, a VI. Bodrogi PET Kupa a vármegyénk határához közel is tisztította hazánk egyik legszennyezettebb folyóját, és sajnos a legfrissebb tapasztalatok is alátámasztják ezt a nem éppen pozitív tényt.

– Hiába járnak vissza hatodik éve a petkalózok – ráadásul szinte ugyanarra a folyószakaszra –, még mindig bőven rejt hulladékot az ártér. Ezúttal az időjárás sem volt kegyes a részt vevő 160 petkalózhoz, ugyanis az öt napos versenyből kettő esős volt. Méghozzá nem is kicsit! Az időjárási statisztikák szerint szeptember 14-én, egyetlen nap leforgása alatt egy havi csapadékmennyiség hullott le. Ez azonban nem jelentett akadályt a 6 csapatnak: több mint 2,7 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az aznapi, csupán 3,6 folyamkilométeres távon – tudtuk meg az egyesülettől.

A petkalózok hatékonyságára ezúttal sem lehetett panasz, hiszen már az első vízen töltött napon 1,6 tonna hulladékot gyűjtöttek.

A verseny keretében adták át a PET Kupa második Folyómentő Központját és a Folyómenti Folyómentő Vízituristaházat is. A komplexumnak köszönhetően a petkalózok a Bodrog-parton is rendelkeznek saját bázissal, amely megkönnyíti a folyómentő munkát, és még szorosabbá teszi a kapcsolatot a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel. A létesítmény az említettek mellett a környezetvédelmi szemléletformáló munkának is teret ad majd, legyen szó szakmai eseményekről, vagy éppen iskolai programokról.