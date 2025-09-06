Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack – mesés a kínálat a Búza téri piacon (+ fotók, videó)

Szatyrok, kosarak, gurulós bevásárlótáskák – messziről árulkodnak arról, hogy hová készülnek a buszon ülők. Nem tévedtünk, mindannyian a nyíregyházi Búza téri piaccsarnoknál szálltunk le, és együtt indultunk a bejárat felé. A hentespultokban friss sertés-, csirke-, marha- és kacsahús sorakozott katonás rendben, és ami a legjobb, a pecsenyesütő szomszédsága miatt elképzelnünk sem kellett, micsoda ínycsiklandozó finomságok készülnek majd belőlük, a mámorító illatfelhő aromaétlapként kínálta egy tökéletes vasárnapi ebéd lehetőségét. Még elcsíptük, amikor egy vásárló bevallotta: soha nem szokott hurkát reggelizni, de most az egyszer kivételt tesz. Nem törünk pálcát felette, sőt... A csarnok csendje és félhomálya után a külső, fedett vásártéren a friss gyümölcsök és zöldségek látványa, a vevők és eladók jó hangulatú beszélgetése, a fel-feltörő nevetés a semmivel sem összetéveszthető, egyszerre nyüzsgő és megnyugtató miliőben szinte ránk robban az élet.

Sokan döntöttek úgy, hogy a Búza téri piacon szerzik be a hétvégi menü hozzávalóit

Fotó: Bozsó Katalin

Csalamádé és lecsó – minden van hozzá a piacon

Lehet még valamit kapni 100 forintért?!

– csodálkozott egy doboz gyorsan fogyó karalábé fölött portálunk fotóriportere. Jágerné Kata kacagva bólogatott: bizony, másokat is meglepett ezzel, viszik is, mint a cukrot. Kérdésünkre, hogy milyen árban kínálja a szezonális zöldségeket, a nyírpazonyi árus elmondta:

az őszi karfiol,

a kelkáposzta,

szabadföldi paprika kilója 500 forint,

egy csomag kapor 300 forint,

a csemegekukorica darabja 200 forint.

– Krumplit 300, répát 500, petrezselymet 1500, hagymát 400 forintos kilónkénti áron adjuk, a fejeskáposztát 300 vagy 500 forintért attól függően, reszelni vagy tölteni való. Sokan raknak be csalamádét ebben az időszakban, ők elsősorban hagymát, paprikát, káposztát, uborkát visznek, azok pedig, akik lecsót főznek be, a paprikát, paradicsomot, hagymát veszik.

Mányik Gabriella méhész, őstermelő asztala szemet gyönyörködtető, az idei mézterméssel azonban ő sem elégedett

Fotó: Bozsó Katalin

Gabika – hivatalosan Mányik Gabriella őstermelő – díszüveges mézei körül darazsak döngicséltek. A ragacsosan idilli képet a méhész kissé szomorkás mosolya ellensúlyozta: az idén a várt mennyiség csupán harmada termett, és nem elég, hogy sokkal kevesebb a méz, még a hamisítókkal is meg kell küzdeniük a vásárlókért.