28 perce
Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack – mesés a kínálat a Búza téri piacon (+ fotók, videó)
Szezonális gyümölcsök és zöldségek, a vasárnapi ebéd hozzávalói, friss hús és pékáru... A nyíregyházi Búza téri piaccsarnokban hétvégén lépni sem lehet, ami érthető, hiszen itt mindent megkapunk egy helyen.
Szatyrok, kosarak, gurulós bevásárlótáskák – messziről árulkodnak arról, hogy hová készülnek a buszon ülők. Nem tévedtünk, mindannyian a nyíregyházi Búza téri piaccsarnoknál szálltunk le, és együtt indultunk a bejárat felé. A hentespultokban friss sertés-, csirke-, marha- és kacsahús sorakozott katonás rendben, és ami a legjobb, a pecsenyesütő szomszédsága miatt elképzelnünk sem kellett, micsoda ínycsiklandozó finomságok készülnek majd belőlük, a mámorító illatfelhő aromaétlapként kínálta egy tökéletes vasárnapi ebéd lehetőségét. Még elcsíptük, amikor egy vásárló bevallotta: soha nem szokott hurkát reggelizni, de most az egyszer kivételt tesz. Nem törünk pálcát felette, sőt... A csarnok csendje és félhomálya után a külső, fedett vásártéren a friss gyümölcsök és zöldségek látványa, a vevők és eladók jó hangulatú beszélgetése, a fel-feltörő nevetés a semmivel sem összetéveszthető, egyszerre nyüzsgő és megnyugtató miliőben szinte ránk robban az élet.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Csalamádé és lecsó – minden van hozzá a piacon
Lehet még valamit kapni 100 forintért?!
– csodálkozott egy doboz gyorsan fogyó karalábé fölött portálunk fotóriportere. Jágerné Kata kacagva bólogatott: bizony, másokat is meglepett ezzel, viszik is, mint a cukrot. Kérdésünkre, hogy milyen árban kínálja a szezonális zöldségeket, a nyírpazonyi árus elmondta:
- az őszi karfiol,
- a kelkáposzta,
- szabadföldi paprika kilója 500 forint,
- egy csomag kapor 300 forint,
- a csemegekukorica darabja 200 forint.
– Krumplit 300, répát 500, petrezselymet 1500, hagymát 400 forintos kilónkénti áron adjuk, a fejeskáposztát 300 vagy 500 forintért attól függően, reszelni vagy tölteni való. Sokan raknak be csalamádét ebben az időszakban, ők elsősorban hagymát, paprikát, káposztát, uborkát visznek, azok pedig, akik lecsót főznek be, a paprikát, paradicsomot, hagymát veszik.
Gabika – hivatalosan Mányik Gabriella őstermelő – díszüveges mézei körül darazsak döngicséltek. A ragacsosan idilli képet a méhész kissé szomorkás mosolya ellensúlyozta: az idén a várt mennyiség csupán harmada termett, és nem elég, hogy sokkal kevesebb a méz, még a hamisítókkal is meg kell küzdeniük a vásárlókért.
– A klímaváltozás nagy hatással van a méhészetre, a tavaszi fagyok miatt a Nyírségben nem is tudtunk akácot pergetni, máshol kellett termőterületeket keresnünk. Emiatt sajnos az árak is nőttek – sajnos, mert a vevők nyilván nem örülnek neki, de ahhoz, hogy a költségeink megtérüljenek, elkerülhetetlen volt az emelés. Az akácméz kilója 3900–4200 forint, míg a vegyes virágmézé 2400–2800 forint. Nagyon kevés a magyar fajtaméz, de ami van, az minőségi, érdemes tehát a termelőktől beszerezni.
Piaci körképFotók: Bozsó Katalin
Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack
– Hétvégén főleg a szombat-vasárnapi menühöz vásárolják meg itt a zöldségféléket, és a csemegekukoricát is jól viszik. A szezonális gyümölcsökből a szilva és a barack fogy főként, előbbinek kilója 650, utóbbiaknak – mert háromfélét is tartunk – 1800 forint. Az olasz mellett gyönyörű magyar saszla szőlőt is árusítunk, ebből 1000 forint egy kiló – sorolta Mesterné Kapási Andrea.
– A közelben lakom, így szinte mindennap kijárok a piacra friss áruért. Dinnye, burgonya, tojás, zöldség került ma a kosárba, ugyanis hétvégén húslevest akarok csinálni, valamint krumplipürét és sült húst – osztotta meg velünk Erzsike néni.
Szilvia és férje friss gyümölcsöt vett hétvégére. Szatyraikban alma, szőlő, barack feszült, és kukoricát is vásároltak.
– A húst és a pékárut nem a piacon szoktuk megvenni, de a gyümölcsöt és a zöldséget igen. Jó lenne néha a KGST-re is kimenni, idő hiányában azonban marad a Búza téri csarnok.