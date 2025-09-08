szeptember 8., hétfő

Terjeszkednek

3 órája

Ellenfelet kap a Meki és a KFC Nyíregyházán! Megkérdeztük a globális étteremláncot, mikor nyitnak

Címkék#Nyíregyháza#Pizza Hut#étterem

Gőzerővel készülnek a nyitásra. Modern dine-in koncepcióval terjeszkedik a Pizza Hut Nyíregyházán.

Szon.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, új dine-in koncepcióval terjeszkedik a Pizza Hut Magyarországon. A hagyományos éttermi élményt digitális kiszolgálással ötvöző modell világszinten is újdonság. Kozák Miklós, a gyorsétterem magyarországi igazgatója szerint a vendégek maguk kezelhetik rendeléseiket, miközben a személyzet továbbra is rendelkezésre áll. A hálózat több nagyvárosban, például Egerben, Nyíregyházán és Székesfehérváron tervez új éttermeket nyitni - tájékoztattak korábban közleményükben.

Pizza Hut Nyíregyházán is terjeszkedik
A Pizza Hut gőzerővel készül a nyíregyházi nyitásra Fotó: Pizza Hut

Megkérdeztük, mikor nyit a Pizza Hut Nyíregyházán

Megkerestük a Pizza Hut marketing menedzserét, és a nyitás időpontjáról is érdeklődtünk, illetve arra is kíváncsiak voltunk, helyileg hol nyílik meg az étterem.

Annyit elárulhatunk, hogy gőzerővel dolgozunk azon, hogy minél hamarabb jelen tudjunk lenni Nyíregyházán. Még semmi nincs kőbe vésve így jelenleg ennél többet sajnos nem tudok mondani

– fogalmazott Hubai Viktória.

Kozák Miklós, a gyorsétterem franchise-menedzsere  korábban arról tájékoztatta portálunkat, hogy további nagyvárosokban tervezik a modern dine-in koncepcióval működő hálózat bővítését.  „Eger, Nyíregyháza, Veszprém, Sopron, Székesfehérvár, Szolnok is szerepel a terveink között, már zajlanak a tárgyalások az új éttermek nyitásáról. A pécsi étterem megnyitása egyébként 35 munkahelyet teremtett a városban” – tette hozzá.

 

