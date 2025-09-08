Ellenfelet kap a Meki és a KFC Nyíregyházán! Megkérdeztük a globális étteremláncot, mikor nyitnak

Mint arról korábban beszámoltunk, új dine-in koncepcióval terjeszkedik a Pizza Hut Magyarországon. A hagyományos éttermi élményt digitális kiszolgálással ötvöző modell világszinten is újdonság. Kozák Miklós, a gyorsétterem magyarországi igazgatója szerint a vendégek maguk kezelhetik rendeléseiket, miközben a személyzet továbbra is rendelkezésre áll. A hálózat több nagyvárosban, például Egerben, Nyíregyházán és Székesfehérváron tervez új éttermeket nyitni - tájékoztattak korábban közleményükben.

A Pizza Hut gőzerővel készül a nyíregyházi nyitásra Fotó: Pizza Hut

Megkérdeztük, mikor nyit a Pizza Hut Nyíregyházán

Megkerestük a Pizza Hut marketing menedzserét, és a nyitás időpontjáról is érdeklődtünk, illetve arra is kíváncsiak voltunk, helyileg hol nyílik meg az étterem.

Annyit elárulhatunk, hogy gőzerővel dolgozunk azon, hogy minél hamarabb jelen tudjunk lenni Nyíregyházán. Még semmi nincs kőbe vésve így jelenleg ennél többet sajnos nem tudok mondani

– fogalmazott Hubai Viktória.