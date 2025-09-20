1 órája
Csupa mosoly a kórházban: plüssök és játékok lepték el a gyerekosztályt!
A jótékony felajánlók komoly társadalmi szerepet vállalak, s segítséget nyújtanak. A kisvárdai kórház kapott ajándékokat a napokban.
Plüssfigurákkal és foglalkoztató füzetekkel lepték meg a kisvárdai gyermekeket
Forrás: A kórház közösségi oldala
Fotó: SZDGK Informatika
– Köszönjük szépen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kisvárdai szervezetének, Dicső Lászlóné vezetőnek és Molnárné Mátyás Lea koordinátornak felajánlásukat! Csupa kedves plüssfigura és színes, képes foglalkoztató füzet teszi majd vidámabbá a Fül-orr-gégészeti osztályon gyógyuló gyermekek kórházi napjait! Jó egészséget kívánunk a szervezet tagjainak!–írta a napokban a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház közösségi oldalán, megköszönve a felajánlást.
