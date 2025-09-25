Példát statuáltak – Pócspetri nem felejt (fotókkal)

A Pócspetri Római Katolikus Egyházközség és a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. együttműködésével, a Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein című projekt keretében nyílt kiállítás a régi Klobusiczky-kastélyban. „Az első koncepciós per a kommunista időszakból” nevet viselő állandó kiállítás ezer szállal kötődik Pócspetrihez, és arra vállalkozik, hogy bemutassa az 1948-as első koncepciós pert, amely a kommunista diktatúra egyik sötét, mégis gyakran elfeledett fejezetét idézi meg. A látogatók dokumentumok, korabeli tárgyi emlékek és interaktív elemek segítségével ismerhetik meg, hogyan vált egy falu a történelem díszletévé egy megrendezett perben, melynek célja nem a valóság feltárása, hanem a példastatuálás volt. A kiállítás kialakítása során a hagyományos grafikai és tárgyi bemutatók mellett kiemelt szerepet kaptak a korszerű, interaktív elemek. A látogatók számára elérhetővé válik interaktív idővonal, érintőképernyős játékterminál, valamint egy korabeli telefon digitális hanglejátszó egységgel. A kiállítás részét képezi továbbá egy információs oszlop, valamint VR-szemüveg is, amely a történelmi események élményszerűbb megismerését szolgálja. A tárlat küldetése, hogy a múlt feldolgozása révén erősítse a közösségi identitást és a történelmi emlékezetet – különösen a fiatalabb generáció körében.

Pócspetri: kiállítás nyílt a napokban

Fotó: Trifonov Éva



Pócspetri és Máriapócs térségi vonzereje nőhet

A tárlat egy átfogó fejlesztési program részeként valósult meg, amely Pócspetri és Máriapócs térségi turisztikai vonzerejét hivatott növelni. A projekt keretében megújult a Klobusiczky-kastély tetőszerkezete, az infrastrukturális beruházások mellett turisztikai csomagajánlatok, honlap, kiadványok készültek, valamint kulturális programok valósultak meg, amelyek a térség történelmi és vallási örökségére építve kínálnak különleges élményeket a látogatóknak.

– A projekt hosszú távú tervei között szerepel, hogy erősítse a helyi gazdaságot, bővítse a turisztikai kínálatot, és hozzájáruljon a térség életminőségének javításához – mondta Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője.