szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Koncepciós per

37 perce

Példát statuáltak – Pócspetri nem felejt (fotókkal)

Címkék#Pócspetri#Furkóné Szabó Marianna#Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft

Új kiállítás nyílt a településen. Pócspetri a koncepciós peréről is ismert, a régi Klobusiczky-kastélyban tárlat keretében emlékeznek meg a szörnyű időszakról.

Szon.hu
Példát statuáltak – Pócspetri nem felejt (fotókkal)

A Pócspetri Római Katolikus Egyházközség és a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. együttműködésével, a Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein című projekt keretében nyílt kiállítás a régi Klobusiczky-kastélyban. „Az első koncepciós per a kommunista időszakból” nevet viselő állandó kiállítás ezer szállal kötődik Pócspetrihez, és arra vállalkozik, hogy bemutassa az 1948-as első koncepciós pert, amely a kommunista diktatúra egyik sötét, mégis gyakran elfeledett fejezetét idézi meg. A látogatók dokumentumok, korabeli tárgyi emlékek és interaktív elemek segítségével ismerhetik meg, hogyan vált egy falu a történelem díszletévé egy megrendezett perben, melynek célja nem a valóság feltárása, hanem a példastatuálás volt. A kiállítás kialakítása során a hagyományos grafikai és tárgyi bemutatók mellett kiemelt szerepet kaptak a korszerű, interaktív elemek. A látogatók számára elérhetővé válik interaktív idővonal, érintőképernyős játékterminál, valamint egy korabeli telefon digitális hanglejátszó egységgel. A kiállítás részét képezi továbbá egy információs oszlop, valamint VR-szemüveg is, amely a történelmi események élményszerűbb megismerését szolgálja. A tárlat küldetése, hogy a múlt feldolgozása révén erősítse a közösségi identitást és a történelmi emlékezetet – különösen a fiatalabb generáció körében.

Pócspetri kiállítás per
Pócspetri: kiállítás nyílt a napokban 
Fotó: Trifonov Éva


Pócspetri és Máriapócs térségi vonzereje nőhet

A tárlat egy átfogó fejlesztési program részeként valósult meg, amely Pócspetri és Máriapócs térségi turisztikai vonzerejét hivatott növelni. A projekt keretében megújult a Klobusiczky-kastély tetőszerkezete, az infrastrukturális beruházások mellett turisztikai csomagajánlatok, honlap, kiadványok készültek, valamint kulturális programok valósultak meg, amelyek a térség történelmi és vallási örökségére építve kínálnak különleges élményeket a látogatóknak.
– A projekt hosszú távú tervei között szerepel, hogy erősítse a helyi gazdaságot, bővítse a turisztikai kínálatot, és hozzájáruljon a térség életminőségének javításához – mondta Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Kiállítás nyílt Pócspetriben

Fotók: Trifonov Éva

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu