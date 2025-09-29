4 órája
Tudtad, hogy Szabolcsban ekkora gombák nőnek? Fotón az óriás, amiből 3 család jóllakna
Nagy volt a boldogság. Kisvárda környékéről került elő a hatalmas pöfeteg gomba.
- Már nem egészséges , de a boldogság így is nagy volt - szól a bejegyzés szövege a pöfeteg gomba facebook csoportban.
Az óriás pöfeteg gombát Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében találták, a kommentek szerint Kisvárda környékén.
A hozzászólások között azonnal érkeznek a receptajánlatok is:
Hú nem semmi. Nagyon finom rántva!👌👌👌
- írja lelkesen a kommentelő.
Van, aki viccesre vette a figurát, és a gomba méretén humorizál:
Még azért mázsa alatt van!:D
- jegyezte meg nevetve.
Korábban arról is írtunk, hogy sokan nem tudják, de lehet alkalmanként pénzt is lehet keresni gombaszedéssel. Erről bővebben itt olvashat:
Kincseken jársz, csak le kell hajolnod értük: Szabolcs egy igazi aranybánya!
Pöfeteg gomba vagy nem pöfeteg gomba?
Habár könnyen fel lehet ismerni, azért mint minden gomba esetében, itt is teljesen biztosra kell menni. Nem érdemes kockáztatni, minden esetben meg kell vizsgáltatni gombaszakértővel.
Ahogy korábban írtuk: nem minden hős visel köpenyt, a gombaszakértő sem, pedig mindennap életeket ment.
És hogy miért fogyasszunk pöfeteg gombát?
A pöfeteg gomba tápláló és nem hízlal. Az íze kissé semleges, nem kell sajnálni a fűszereket, ha ételt készítünk belőle. Jótákony hatásairól bővebben ide kattintva tájékozódhat.
Mi is az a pöfeteg gomba?
Az óriás pöfeteg a gombákhoz, ezen belül a kalaposgombák rendjébe és a csiperkefélék családjába tartozó gombafaj. Leggyakrabban a tápanyagokban gazdag réteken, legelőkön és erdőkben fordul elő, egész Európa területén. Azért is olyan jelentős dolog találni egyet belőle, hiszen tekintélyes méretekkel rendelkezik. Átmérője akár 40 centiméter, súlya pedig több kilogramm is lehet - olvasható az agroinform.hu oldalon.
