Tudtad, hogy Szabolcsban ekkora gombák nőnek? Fotón az óriás, amiből 3 család jóllakna

- Már nem egészséges , de a boldogság így is nagy volt - szól a bejegyzés szövege a pöfeteg gomba facebook csoportban.

Ezt az óriás pöfeteg gombát Kisvárda környékén találták

Forrás: pöfeteg gomba facebook csoport

Az óriás pöfeteg gombát Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében találták, a kommentek szerint Kisvárda környékén.

A hozzászólások között azonnal érkeznek a receptajánlatok is:

Hú nem semmi. Nagyon finom rántva!👌👌👌

- írja lelkesen a kommentelő.

Van, aki viccesre vette a figurát, és a gomba méretén humorizál:

Még azért mázsa alatt van!:D

- jegyezte meg nevetve.

