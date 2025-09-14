Rangos elismerés a kerek évforduló küszöbén Nagykállóban

Az idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Nagykállói Polgárőr Egyesület, amely meghatározó szereplője a város közbiztonságának és közösségi életének. Tagjai az elmúlt években nem csak helyi, országos szinten is számos elismerést kaptak munkájukért; az egyesületet az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) több alkalommal is díjazta példamutató működéséért. Nagykálló többször elnyerte a Kiváló Polgárőr Város címet, annak az elhivatott, szoros együttműködésen alapuló munkának az elismeréseként, amit a település polgárőrei a közrend, közbiztonság megteremtéséért és fenntartásáért végeznek – jórészt a szabadidejükben.

Polgárőrök elismerése: az idén 30 éves egyesület nemrég vette át a Nagykálló Polgárőr Város kitüntető címet, amihez a város polgármestere, Juhász Zoltán is gratulált Papp János elnöknek

Fotó: nagykallo.hu / Facebook

Polgárőrök ünnepe: méltó megemlékezés

Az egyesület vezetője, Papp János két alkalommal is átvehette a rangos Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát, ami a személyes elismerés mellett az egész csapat teljesítményének szimbóluma is. Az idei, Abádszalókon megrendezett Országos Polgárőr Napon rangos elismerést kaptak: a város és az itt élők biztonságáért végzett munkájukért Nagykálló Polgárőr Város kitüntető címet és pénzjutalmat vehettek át Rétvári Bencétől, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárától és Túrós Andrástól, az OPSZ elnökétől – osztotta meg közösségi oldalán az önkormányzat. Mint írják: a 30 éves jubileumot méltó módon szeretnék megünnepelni, amire a szeptember 20-ai, harangodi vármegyei polgárőrnap kiváló alkalmat kínál.