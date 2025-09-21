1 órája
Nemcsak a felhőtlen szórakozásról, hanem a megbecsülésről is szólt a vármegyei Polgárőr Nap (fotók, videó)
Szombaton már 18. alkalommal köszöntötték a polgárőröket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Nap az idén is Nagykálló-Harangodon várta a résztvevőket.
A rendezvény immár hagyományosan nemcsak a szakmai munkáról, hanem a közösségről, az ünneplésről és a polgárőrök megbecsüléséről szólt. A XVIII. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Nap a közösségépítésen és szórakozáson tűl a megbecsülésről is szólt.
Polgárőr Nap Harangodon
A polgárőrökre és családtagjaikra a rendőrségi kommandós és kutyás bemutatókon túl főző-, erőnléti-, kapura rúgás, és polgárőr kvíz versenyek vártak. A gyerekekről se feledkeztek meg a szervezők, hiszen habparty, ugrálóvár, arcfestés, íjászat, lufihajtogató bohóc, a programokra élő mesefigurák, azaz Micimackó és Minyon buzdította őket. Az ünnepélyes megnyitón a résztvevőket először Dr. Nagy Erzsébet, Nagykálló jegyzője köszöntötte, aki hangsúlyozta: a polgárőrök nélkülözhetetlen munkát végeznek a települések biztonságának megőrzésében. Köszönetet mondott mind a színpadon jelen lévő vezetőknek, mind a mindennapokban szolgálatot teljesítő polgárőröknek a sok önkéntes munkáért.
Önkéntesség és tenni akarás
Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke méltatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőrök kiemelkedő teljesítményét., és megköszönte Somogyi János, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség korábbi elnökének is az elmúlt 25 év munkáját. Gratulált Lisovszki Róbertnek, sok sikert és jó egészséget kívánt az elnöki tisztség betöltéséhez. Emlékeztetett arra, hogy a polgárőrség ereje az önkéntességből, a közösségért való tenniakarásból fakad. Szólt a szervezet országos jelentőségéről, a kormányzati és rendészeti elismerésről, valamint arról, hogy a helyi közösségekben a polgárőrök mindenhol a biztonság szimbólumai, és szót emelt a “kábítószer kereskedelem visszaszorítása” programról.
Örömét fejezte ki, hogy a szabolcsi polgárőrök nagy lendülettel, és jelentős szolgálati óraszámmal vetették bele magukat a programmal kapcsolatos munkába.
XVIII. Vármegyei Polgárőr Nap Szabolcs-Szatmár-Bereg VármegyébeFotók: Bordás Béla
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, a Parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottság alelnöke hangsúlyozta: a települések nyugalmához alapvető a polgárőrök munkája, amire a jövőben is számítanak. Szavai szerint a polgárőrség nemcsak a rendőrség, hanem a helyi közösségek nélkülözhetetlen partnere. Ezt erősítette meg Szabó Csaba rendőr dandártábornok, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője is, aki hangsúlyozta: a közbiztonság csak a polgárőrökkel együtt lehet teljes. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal képviseletében Simonné Dr. Suller Zsuzsanna köszöntötte a megjelenteket, és megköszönte a polgárőrség együttműködését, amely sok esetben a hatósági eljárások sikerének is záloga, hiszen az elmúlt időszakban rengeteg segítséget kaptak a polgárőröktől, hatósági tanúként voltak jelen sok intézkedés során.
Kitüntetések és együttműködési szerződések
Végül a rendezvény házigazdája, Lisovszki Róbert, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke hangsúlyozta, hogy a polgárőrök munkáját minden szinten megbecsülik, és megköszönte a társszervek támogatását. Szavai szerint a nap legfontosabb üzenete, hogy a polgárőrség sikere a közösség erejében, a felelősségvállalásban és a kölcsönös tiszteletben rejlik. Nagyon örül, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség egyre jobban teljesít, úgy gondolja, hogy ez a polgárőrök érdeme.
Dr. Túrós András bejelentette, hogy a Nagykállói Polgárőr Egyesület megalakulásának 30. évfordulója alkalmából október 11- én az OPSZ tisztújító közgyűlésen polgárőr érdemkereszt arany fokozata kitüntetésben szeretné részesíteni az egyesületet.
Az ünnepség részeként működési támogatási szerződéseket írtak alá, hiszen a polgárőrség csatlakozott a kormány által létrehozott és a kábítószer-kereskedelem visszaszorítását célzó programhoz. Ennek keretében egyebek közt 60 új egyesület létrehozását is vállalta az Országos Polgárőr Szövetség, elsősorban a bűnügyileg fertőzött, a kábítószer-fogyasztás által leginkább sújtott kilenc vármegyében.
Kormányzati forrásból minden újonnan induló egyesület egyszeri, 600 ezer forintos támogatást kap, így vármegyénkben:
- a Piricsei Polgárőr Egyesület
- a Balkányi Polgárőrség Egyesület
- a Határvadász Közbiztonsági Ifjúsági Polgárőrség Beregdaróc
A rendezvény csúcspontja a kitüntetések átadása volt, ahol számos polgárőr, egyesület és támogató vehetett át elismerést a kiemelkedő munkáért.
Hihetetlen, mi megy a nyíregyházi lakáspiacon, kapkodja itt eladó és vevő is a fejét
Sok kérdést felvet ez a KRESZ-módosítás: minden azon múlik majd, ki milyen sofőr
Óriási tömeget vonzott a nyíregyházi régiségvásár! Mutatjuk, hogy telt meg zsúfolásig a piactér (fotók, videó!)