Nemcsak a felhőtlen szórakozásról, hanem a megbecsülésről is szólt a vármegyei Polgárőr Nap (fotók, videó)

A rendezvény immár hagyományosan nemcsak a szakmai munkáról, hanem a közösségről, az ünneplésről és a polgárőrök megbecsüléséről szólt. A XVIII. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Nap a közösségépítésen és szórakozáson tűl a megbecsülésről is szólt.

Vármegyei Polgárőr Napot tartottak szombaton Harangodon

Fotó: Bordás Béla

A polgárőrökre és családtagjaikra a rendőrségi kommandós és kutyás bemutatókon túl főző-, erőnléti-, kapura rúgás, és polgárőr kvíz versenyek vártak. A gyerekekről se feledkeztek meg a szervezők, hiszen habparty, ugrálóvár, arcfestés, íjászat, lufihajtogató bohóc, a programokra élő mesefigurák, azaz Micimackó és Minyon buzdította őket. Az ünnepélyes megnyitón a résztvevőket először Dr. Nagy Erzsébet, Nagykálló jegyzője köszöntötte, aki hangsúlyozta: a polgárőrök nélkülözhetetlen munkát végeznek a települések biztonságának megőrzésében. Köszönetet mondott mind a színpadon jelen lévő vezetőknek, mind a mindennapokban szolgálatot teljesítő polgárőröknek a sok önkéntes munkáért.

Önkéntesség és tenni akarás

Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke méltatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőrök kiemelkedő teljesítményét., és megköszönte Somogyi János, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség korábbi elnökének is az elmúlt 25 év munkáját. Gratulált Lisovszki Róbertnek, sok sikert és jó egészséget kívánt az elnöki tisztség betöltéséhez. Emlékeztetett arra, hogy a polgárőrség ereje az önkéntességből, a közösségért való tenniakarásból fakad. Szólt a szervezet országos jelentőségéről, a kormányzati és rendészeti elismerésről, valamint arról, hogy a helyi közösségekben a polgárőrök mindenhol a biztonság szimbólumai, és szót emelt a “kábítószer kereskedelem visszaszorítása” programról.