Biztonságos átkelés

55 perce

Mosoly és biztonság a zebráknál – polgárőrök vigyáznak a gyalogosokra Nyíregyházán és Oroson (fotók)

Egész szeptemberben extra figyelem kíséri a gyalogosok biztonságát az iskolák környékén. A polgárőrök Nyíregyházán és Oroson mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek és szülők nyugodtan kelhessenek át a zebrán.

Minden reggel segítő kezek vigyáznak a gyalogosokra a forgalmas zebráknál. A polgárőrök Nyíregyházán és Oroson gondoskodnak arról, hogy a gyerekek és felnőttek biztonságban kelhessenek át az úton.

Extra figyelem: polgárőrök Nyíregyházán
Extra figyelem: polgárőrök Nyíregyházán és Oroson
Fotók: Bordás Béla

Vigyáznak a gyalogosokra a polgárőrök Nyíregyházán és Oroson

Oroson a Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézményénél is polgárőrök vigyáznak a gyalogosok biztonságára és segítik a közlekedést egész szeptemberben. 

Emellett Nyíregyházán, az egyik legforgalmasabb gyalogátkelőhelyen, a Kálvin téren található általános iskolánál Gombkötő András segíti a gyalogosok biztonságos átkelését a zebrán. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka

Extra segítség Nyíregyházán és Oroson

Fotók: Bordás Béla

Fotók: Bordás Béla

