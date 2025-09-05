Mosoly és biztonság a zebráknál – polgárőrök vigyáznak a gyalogosokra Nyíregyházán és Oroson (fotók)

Minden reggel segítő kezek vigyáznak a gyalogosokra a forgalmas zebráknál. A polgárőrök Nyíregyházán és Oroson gondoskodnak arról, hogy a gyerekek és felnőttek biztonságban kelhessenek át az úton.

Extra figyelem: polgárőrök Nyíregyházán és Oroson

Fotók: Bordás Béla

Oroson a Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézményénél is polgárőrök vigyáznak a gyalogosok biztonságára és segítik a közlekedést egész szeptemberben.

Emellett Nyíregyházán, az egyik legforgalmasabb gyalogátkelőhelyen, a Kálvin téren található általános iskolánál Gombkötő András segíti a gyalogosok biztonságos átkelését a zebrán. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka

