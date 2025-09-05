1 órája
Mosoly és biztonság a zebráknál – polgárőrök vigyáznak a gyalogosokra Nyíregyházán és Oroson (fotók)
Egész szeptemberben extra figyelem kíséri a gyalogosok biztonságát az iskolák környékén. A polgárőrök Nyíregyházán és Oroson mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek és szülők nyugodtan kelhessenek át a zebrán.
Minden reggel segítő kezek vigyáznak a gyalogosokra a forgalmas zebráknál. A polgárőrök Nyíregyházán és Oroson gondoskodnak arról, hogy a gyerekek és felnőttek biztonságban kelhessenek át az úton.
Vigyáznak a gyalogosokra a polgárőrök Nyíregyházán és Oroson
Oroson a Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézményénél is polgárőrök vigyáznak a gyalogosok biztonságára és segítik a közlekedést egész szeptemberben.
Emellett Nyíregyházán, az egyik legforgalmasabb gyalogátkelőhelyen, a Kálvin téren található általános iskolánál Gombkötő András segíti a gyalogosok biztonságos átkelését a zebrán. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Extra segítség Nyíregyházán és OrosonFotók: Bordás Béla
Fotók: Bordás Béla
„Összeszorult a szívem” – Két kislánytól kért vizet Nyíregyházán, ezt válaszolták!
Mit kapunk, ha összeadjuk Király Viktort, Szikora Robit és a Magna Cum Laudét? Egy szuper hétvégét Szabolcsban!
Újra LEGO játékvárossá válik szombaton Nyíregyháza! Ezt a felejthetetlen programot nem érdemes kihagyni!
Ajánljuk még:
Különleges élményben lehetett része mindenkinek, aki szerda este felnézett az égre
Fotókon és videókon a szabolcsi függetlenség napja: úgy villogott ez a valami, mint egy idegen űrhajó!
A közösségi médiában szebbnél-szebb képek és videók jelentek meg: az égi jelenség mindenkit elkápráztatott. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.