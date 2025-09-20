szeptember 20., szombat

40 perce

Kiderült, milyen hatáskörrel rendelkeznek a polgárőrök, és hogy miben állnak a lakosság szolgálatában

Bordás Béla városgondnok, baleseti tudósító most nem a balesetekről tájékoztatott bennünket. Talán azt kevesebben tudják róla, hogy ő a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Közalapítványának a kuratóriumi elnöke, akivel ezúttal a polgárőrök feladatairól, hatásköréről beszélgettünk.

Szon.hu

Mint azt a beszélgetés során Bordás Béla elmondta, a szabolcsi polgárőrök a legjobbak közt vannak az országban, de sajnos egyre idősebb az átlagéletkoruk. Azt is megtudtuk, milyen támogatási lehetőségeik vannak a polgárőröknek, ahogy az is kiderült, használhatnak-e kényszerítőeszközöket.

A polgárőrök fontos feladatokat látnak el
Podcast: Bordás Béla kuratóriumi elnök a polgárőrök munkáját méltatta Fotó: Sipeki Péter

A polgárőrök fontos feladatokat látnak el

A podcast-beszélgetésben kiderül, milyen konkrét feladatokat látnak el a szabolcsi polgárőrök, akik a rendőrség stratégiai partnerei. 

A beszélgetés teljes terjedelmében itt hallgatható meg!

 

szon.hu PODCAST

