Kiderült, milyen hatáskörrel rendelkeznek a polgárőrök, és hogy miben állnak a lakosság szolgálatában

Mint azt a beszélgetés során Bordás Béla elmondta, a szabolcsi polgárőrök a legjobbak közt vannak az országban, de sajnos egyre idősebb az átlagéletkoruk. Azt is megtudtuk, milyen támogatási lehetőségeik vannak a polgárőröknek, ahogy az is kiderült, használhatnak-e kényszerítőeszközöket.

Podcast: Bordás Béla kuratóriumi elnök a polgárőrök munkáját méltatta Fotó: Sipeki Péter

A polgárőrök fontos feladatokat látnak el

A podcast-beszélgetésben kiderül, milyen konkrét feladatokat látnak el a szabolcsi polgárőrök, akik a rendőrség stratégiai partnerei.

