szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Invázió

2 órája

Büdösmargit már az ablakon kaparászik, alig várja, hogy beslisszanjon a réseken

Címkék#poloska#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye#poloskainvázió

Szürkés-barnás, a legkisebb repedésen is bejön a házba, és ha veszélyben éri magát, erős, kellemetlen szagot bocsát ki. A mezei poloska az otthonunkba menekül a hideg elől – mutatunk néhány módszert, amivel távoltarthatjuk a büdösbogarat.

Munkatársunktól

Itt van az ősz, itt van újra, s megérkeztek a hívatlan vendégek is. Hívatlan, hiszen ember nincs, aki szívesen látja az otthonába betolakodó bogarat, ami a legkisebb résen is átslisszan, bár ránk nézve ártalmatlan, kifejezetten taszító és ijesztő, és ha mindez nem lenne elég, még büdös is. A mezei poloska nem szereti a hideget, így ahogy hűvösebbre fordul az idő, igyekszik menedéket keresni, ahol áttelelhet. Így jut be a lakásokba, ahol a frászt hozza ránk, és miközben megpróbáljuk levadászni, erős, kellemetlen szagot bocsát ki védekezésként, innen a büdösbogár elnevezés. Büdösmargitnak is becézik, de hogy miért... Érdemes tehát még az őszi-téli invázió előtt betárazni tippekből és trükkökből: íme öt módszer, amivel távoltarthatjuk a poloskákat az otthonunktól!

A mezei poloska ősszel olyan helyet keres, ahol kitelelhet.
Poloska elleni védekezés: ezekkel a módszerekkel távoltarthatjuk a büdösbogarakat az otthonunktól
Illusztráció: MW / Flajsz Péter

Így védekezhetünk a mezei poloska ellen

A poloskák elleni védekezést kezdjük a legkézenfekvőbb stratégiával: gondoskodjunk a fizikai akadályokról. A sűrű szövésű, kiválóan illeszkedő szúnyogháló nyáron is jó szolgálatot tesz. Ősszel és télen sem kell leszerelnünk az ablakokról, ajtókról, emellett érdemes betömni a réseket a kereteknél szigetelő szalaggal, szivaccsal, szilikonpasztával. Az ajtó alatti huzatgátló is jó szolgálatot tesz poloska ellen, így arról se feledkezzünk meg!

A mezei poloska növényi nedvekkel táplálkozik. Ha a kertben talál valami ínyére valót, előbb-utóbb a házba is betéved, ezért a kedvenceit – paradicsom, paprika, napraforgó – célszerű minél távolabbra ültetni. A sűrű növényzet is vonzza a büdösbogarat, ezért fontos, hogy rendben tartsuk a kertet és a ház környékét. És ami még fontos: poloskainvázió idején felejtsük el a kültéri lámpákat, mert a fényük vonzza a zöldes-barnás-szürkés ízeltlábút. Ha mégis kell, a szakemberek azt tanácsolják, válasszunk sárgás fényű égőt.

Vannak illatok, amik kifejezetten taszítják a mezei poloskát. Készíthetünk illóolajos permetet, ehhez szükség lesz

  • 10–15 csepp borsmenta-, levendula-, teafa- vagy eukaliptuszolajra,
  • 2 deciliter vízre és
  • egy kevés mosogatószerre.

keverjük össze és fújjuk körbe az ablakokat, ajtókat.

A mezei poloska ősszel olyan helyet keres, ahol kitelelhet.
Alig várja, hogy megmelengesse kis ízeltlábait a lakásban
Illusztráció: MW-archív

Nincs háztartás, ahol ne találnák ecetet és szódabikarbónát. Keverjük össze az ecetet vízzel 1:1 arányban, adjunk hozzá egy teáskanál szódabikarbónát és töröljük át az ablak-, ajtókereteket az eleggyel.

Ha ez kevésnek bizonyul, tegyünk szárított fűszereket – babérlevelet, szegfűszeget, fahéjat – kis tálkákba vagy tasakokban az ablakpárkányokra. Vannak, akik a citromhéjra vagy a narancsolajra esküsznek, ezeket az ötleteket se vessük el anélkül, hogy kipróbálnánk.

A tökéletes poloska távoltartó praktika még várat magára, addig is érdemes kísérletezni. Aki pedig megtalálja a tuti megoldást, kürtölje világgá, az emberek imába fogják foglalni a nevét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu