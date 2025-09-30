2 órája
Büdösmargit már az ablakon kaparászik, alig várja, hogy beslisszanjon a réseken
Szürkés-barnás, a legkisebb repedésen is bejön a házba, és ha veszélyben éri magát, erős, kellemetlen szagot bocsát ki. A mezei poloska az otthonunkba menekül a hideg elől – mutatunk néhány módszert, amivel távoltarthatjuk a büdösbogarat.
Itt van az ősz, itt van újra, s megérkeztek a hívatlan vendégek is. Hívatlan, hiszen ember nincs, aki szívesen látja az otthonába betolakodó bogarat, ami a legkisebb résen is átslisszan, bár ránk nézve ártalmatlan, kifejezetten taszító és ijesztő, és ha mindez nem lenne elég, még büdös is. A mezei poloska nem szereti a hideget, így ahogy hűvösebbre fordul az idő, igyekszik menedéket keresni, ahol áttelelhet. Így jut be a lakásokba, ahol a frászt hozza ránk, és miközben megpróbáljuk levadászni, erős, kellemetlen szagot bocsát ki védekezésként, innen a büdösbogár elnevezés. Büdösmargitnak is becézik, de hogy miért... Érdemes tehát még az őszi-téli invázió előtt betárazni tippekből és trükkökből: íme öt módszer, amivel távoltarthatjuk a poloskákat az otthonunktól!
Így védekezhetünk a mezei poloska ellen
A poloskák elleni védekezést kezdjük a legkézenfekvőbb stratégiával: gondoskodjunk a fizikai akadályokról. A sűrű szövésű, kiválóan illeszkedő szúnyogháló nyáron is jó szolgálatot tesz. Ősszel és télen sem kell leszerelnünk az ablakokról, ajtókról, emellett érdemes betömni a réseket a kereteknél szigetelő szalaggal, szivaccsal, szilikonpasztával. Az ajtó alatti huzatgátló is jó szolgálatot tesz poloska ellen, így arról se feledkezzünk meg!
A mezei poloska növényi nedvekkel táplálkozik. Ha a kertben talál valami ínyére valót, előbb-utóbb a házba is betéved, ezért a kedvenceit – paradicsom, paprika, napraforgó – célszerű minél távolabbra ültetni. A sűrű növényzet is vonzza a büdösbogarat, ezért fontos, hogy rendben tartsuk a kertet és a ház környékét. És ami még fontos: poloskainvázió idején felejtsük el a kültéri lámpákat, mert a fényük vonzza a zöldes-barnás-szürkés ízeltlábút. Ha mégis kell, a szakemberek azt tanácsolják, válasszunk sárgás fényű égőt.
Vannak illatok, amik kifejezetten taszítják a mezei poloskát. Készíthetünk illóolajos permetet, ehhez szükség lesz
- 10–15 csepp borsmenta-, levendula-, teafa- vagy eukaliptuszolajra,
- 2 deciliter vízre és
- egy kevés mosogatószerre.
keverjük össze és fújjuk körbe az ablakokat, ajtókat.
Nincs háztartás, ahol ne találnák ecetet és szódabikarbónát. Keverjük össze az ecetet vízzel 1:1 arányban, adjunk hozzá egy teáskanál szódabikarbónát és töröljük át az ablak-, ajtókereteket az eleggyel.
Ha ez kevésnek bizonyul, tegyünk szárított fűszereket – babérlevelet, szegfűszeget, fahéjat – kis tálkákba vagy tasakokban az ablakpárkányokra. Vannak, akik a citromhéjra vagy a narancsolajra esküsznek, ezeket az ötleteket se vessük el anélkül, hogy kipróbálnánk.
A tökéletes poloska távoltartó praktika még várat magára, addig is érdemes kísérletezni. Aki pedig megtalálja a tuti megoldást, kürtölje világgá, az emberek imába fogják foglalni a nevét.
