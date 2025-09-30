Büdösmargit már az ablakon kaparászik, alig várja, hogy beslisszanjon a réseken

Itt van az ősz, itt van újra, s megérkeztek a hívatlan vendégek is. Hívatlan, hiszen ember nincs, aki szívesen látja az otthonába betolakodó bogarat, ami a legkisebb résen is átslisszan, bár ránk nézve ártalmatlan, kifejezetten taszító és ijesztő, és ha mindez nem lenne elég, még büdös is. A mezei poloska nem szereti a hideget, így ahogy hűvösebbre fordul az idő, igyekszik menedéket keresni, ahol áttelelhet. Így jut be a lakásokba, ahol a frászt hozza ránk, és miközben megpróbáljuk levadászni, erős, kellemetlen szagot bocsát ki védekezésként, innen a büdösbogár elnevezés. Büdösmargitnak is becézik, de hogy miért... Érdemes tehát még az őszi-téli invázió előtt betárazni tippekből és trükkökből: íme öt módszer, amivel távoltarthatjuk a poloskákat az otthonunktól!

Poloska elleni védekezés: ezekkel a módszerekkel távoltarthatjuk a büdösbogarakat az otthonunktól

Illusztráció: MW / Flajsz Péter

Így védekezhetünk a mezei poloska ellen

A poloskák elleni védekezést kezdjük a legkézenfekvőbb stratégiával: gondoskodjunk a fizikai akadályokról. A sűrű szövésű, kiválóan illeszkedő szúnyogháló nyáron is jó szolgálatot tesz. Ősszel és télen sem kell leszerelnünk az ablakokról, ajtókról, emellett érdemes betömni a réseket a kereteknél szigetelő szalaggal, szivaccsal, szilikonpasztával. Az ajtó alatti huzatgátló is jó szolgálatot tesz poloska ellen, így arról se feledkezzünk meg!

A mezei poloska növényi nedvekkel táplálkozik. Ha a kertben talál valami ínyére valót, előbb-utóbb a házba is betéved, ezért a kedvenceit – paradicsom, paprika, napraforgó – célszerű minél távolabbra ültetni. A sűrű növényzet is vonzza a büdösbogarat, ezért fontos, hogy rendben tartsuk a kertet és a ház környékét. És ami még fontos: poloskainvázió idején felejtsük el a kültéri lámpákat, mert a fényük vonzza a zöldes-barnás-szürkés ízeltlábút. Ha mégis kell, a szakemberek azt tanácsolják, válasszunk sárgás fényű égőt.

Vannak illatok, amik kifejezetten taszítják a mezei poloskát. Készíthetünk illóolajos permetet, ehhez szükség lesz

10–15 csepp borsmenta-, levendula-, teafa- vagy eukaliptuszolajra,

2 deciliter vízre és

egy kevés mosogatószerre.

keverjük össze és fújjuk körbe az ablakokat, ajtókat.