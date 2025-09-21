PortaPortya: még a sztárséf is szatmári táncba kezdett Géberjénben (fotók)

Még Lázár chef is táncra perdült a nyírmeggyesi citerások jó szatmári muzsikájától a MÖKE portán. Stábunkat elkísérte a portyázásra Szoóh Anikó a szomszéd település Fülpösdaróc díszpolgára, aki segítségünkre volt a rengeteg látni és persze kóstolni való közötti eligazodásban. Délután még Hollywood is bekukkantott Géberjénbe, Adolf Zukorról és Tony Curtis-ről folyt a kötetlen beszélgetés a Matula portán. PortaPortya egy olyan közösségi, hagyományőrző rendezvény, ahol a falusi porták (udvarok, udvarrészek) nyitottak a látogatók számára, sokféle programmal, kézműves foglalkozásokkal, helyi ízekkel, kulturális elemekkel. Géberjénben évente tartják.