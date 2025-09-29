2 órája
Utasok, figyelem! Lezárták a vasútvonalat, pótlóbuszok közlekednek ezen a szabolcsi szakaszon!
Peronépítési munkálatokat végeznek a szakaszon. Október 11-ig pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Pótlóbusz Vásárosnamény és Záhony között peronépítés miatt - olvasható a mavinform oldalán.
Vágányzár és pótlóbusz Vásárosnamény és Záhony között
Peronépítési munkálatokat végeznek Kisvarsámy térségében, emiatt 2025. szeptember 29. hajnalától október 11. estig módosul a vasúti közlekedés. A kivitelezés ideje alatt a vonatok Vásárosnamény és Záhony között nem közlekednek, helyettük pótlóbuszok szállítják az utasokat. A pótlóbusz Vásárosnamény és Záhony között a vonat menetrendje szerint közlekedik.
A vágányzár ideje alatt a vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek - tájékoztatott a vasúttársaság.
További vágányzári információkról és a buszok térképes megállóhelyéről ide kattintva tájékozódhat.
