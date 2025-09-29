Utasok, figyelem! Lezárták a vasútvonalat, pótlóbuszok közlekednek ezen a szabolcsi szakaszon!

Pótlóbusz Vásárosnamény és Záhony között peronépítés miatt - olvasható a mavinform oldalán.

Fontos tájékoztatás: pótlóbusz Vásárosnamény és Záhony között!

Vágányzár és pótlóbusz Vásárosnamény és Záhony között

Peronépítési munkálatokat végeznek Kisvarsámy térségében, emiatt 2025. szeptember 29. hajnalától október 11. estig módosul a vasúti közlekedés. A kivitelezés ideje alatt a vonatok Vásárosnamény és Záhony között nem közlekednek, helyettük pótlóbuszok szállítják az utasokat. A pótlóbusz Vásárosnamény és Záhony között a vonat menetrendje szerint közlekedik.

A vágányzár ideje alatt a vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek - tájékoztatott a vasúttársaság.

További vágányzári információkról és a buszok térképes megállóhelyéről ide kattintva tájékozódhat.

