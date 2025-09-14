szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

17°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programkavalkád

3 órája

Autókiállítás Baktán, családi nap Tiszakerecsenyben (fotókkal)

Címkék#fesztivál#koncert#Autókiállítás

Szombaton számos eseményre látogathattak el a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élők. Programkavalkád ez a javából!

Munkatársunktól

Igazi programkavalkád volt a megyében szombaton! Parkoló parádé: tuning, stílus, szenvedély – így hirdették meg a szervezők azt a szombati autós kiállítást, aminek  Baktalórántháza adott otthont és amely iránt nagyon sokan érdeklődtek. 

Színes programkavalkád: Baktán autókiállítást rendeztek
Színes programkavalkád: Baktán autókiállítást rendeztek
Fotó: Bodnárné Varga Éva                                     

Programkavalkád Szabolcsban

Szombaton számos eseményre látogathattak el a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élők: Tiszakerecsenyben családi napot tartottak. Nyíregyházán a Tirpák Fesztivál hozta lázba a városlakókat, Csengerben pedig almanapokat szerveztek, amelyen a NOX is fellépett. A szabolcsi programkavalkád képeit csokorba gyűjtöttük.   

Tuning Baktalórántházán

Fotók: Bodnárné Varga Éva

Családi nap Tiszakerecsenyben

Fotók: Bodnárné Varga Ildikó

Wellhello koncert Nyíregyházán

Fotók: Sipeki Péter

Dübörög a Tirpák Fesztivál

Fotók: Sipeki Péter

NOX koncert Csengerben

Fotók: Bodnárné Varga Éva

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu