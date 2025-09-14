Autókiállítás Baktán, családi nap Tiszakerecsenyben (fotókkal)

Igazi programkavalkád volt a megyében szombaton! Parkoló parádé: tuning, stílus, szenvedély – így hirdették meg a szervezők azt a szombati autós kiállítást, aminek Baktalórántháza adott otthont és amely iránt nagyon sokan érdeklődtek.

Színes programkavalkád: Baktán autókiállítást rendeztek

Fotó: Bodnárné Varga Éva

Programkavalkád Szabolcsban

Szombaton számos eseményre látogathattak el a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élők: Tiszakerecsenyben családi napot tartottak. Nyíregyházán a Tirpák Fesztivál hozta lázba a városlakókat, Csengerben pedig almanapokat szerveztek, amelyen a NOX is fellépett. A szabolcsi programkavalkád képeit csokorba gyűjtöttük.