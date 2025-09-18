5 órája
Ilyen program- és fesztiváldömping még nem volt vármegyénkben, mint most hétvégén! Mutatjuk a hosszú listát!
Ezen a hétvégén biztos, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő szórakozást. Érdekes programok, sokszínű rendezvények, különleges fesztiválok is lesznek a vármegye egész terüketén.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye bővelkedik őszi rendezvényekben is. Kicsik és nagyok, komoly és könnyűzenét kedvelők, sportrajongók, vagy éppen gasztonómiai különlegességekre vagy kulturális előadásokra vágyók is válogathatnak a programok közül.
Programok Nyíregyházán és a vármegyében
- Szeptember 19. péntek
13 óra: Magyar Tehetséggondozó Társaság (MTT) 35. Országos Konferenciája, Nyíregyházi Egyetem
16 óra: Templomtitkok a Nyírségben (újabb kutatások nyomában) vetítettképes előadás - Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár konferenciaterme, Nyíregyháza
17 óra: A lélek színei, Szabó Miklós festőművész kiállítása, fellép az AdHoc Team - Váci Mihály Kulturális Központ aulája, Nyíregyháza
17 óra: Zoárd-nap - felvonulás, megnyitó, lovas-íjász bemutató, Nemo zenekar -Tyukodi rock suli, főzőverseny, kerékpártúra, Parno Graszt koncert, tüzes íjászbemutató - Kraszna-híd, Vásárosnamény
17.30: Jambalaya Light - New Orleans Music Show koncert, Bencs Villa, Nyíregyháza
19 óra: A kezdet/vége - LOUPE Színházi Társulás - Kulturális Központ, Nyírbátor
- Szeptember 20. szombat
8 óra: Nyírszőlősi garázsvásár, 20 család tart egyszerre garázsvásárt, információs lap a Szőlőskerti Csemege (Szőlőskert u. 5/A) előtt
8 óra: XII. Zúzoslé főzőverseny, Zúzafesztivál és Pálinka mustra, Tiszavasvári Városi Fúvószenekar térzenéje, néptáncosok bemutatkozása, Tiszalöki Népzenei Együttes, Tiszavasvári Nótakör, Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság bemutatója, Tiszavasvári Mazsorett Egyesület, Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület, TNT Track, Kuckó Művésztanya, Delta zenekar - Strandfürdő területe, Tiszavasvári
8.30: Magyar Tehetséggondozó Társaság (MTT) 35. Országos Konferenciája, Nyíregyházi Egyetem
8.30: VII. Nyíregyházi Extreme Trail Weekend terepakadály- és terepfutó verseny - Aquarius Élmény- és Parkfürdő, Nyíregyháza
9 óra: Szelektív Szombat: családi vetélkedők, MOHU-játékok ajándékokkal, kukásautó bemutató, ugrálóvár, Lego-mozaiképítés, rekordkísérlet a Tekerd! csoporttal, kézműves sátor, Apacuka zenekar, Vidám Manók, Konzi Brass, Soulwave – Kossuth tér, Nyíregyháza
10 óra: III. Népművészeti Fesztivál, népzene, kézműves és mesterség bemutatók, táncház - Közösségi Park, Geszteréd
10 óra: Ízek és Hagyományok: az Ukrán Borcs Napja, kulturális és gasztronómiai nap, ahol a borcs sok variációjában megkóstolható, hagyományőrző programok – Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza
11 óra: Rumlis mese - Burattino Bábszínház, Nyíregyháza
11 óra: Porta Portya - géberjéni porták megnyitják udvaraikat saját készítésű ételekkel, italokkal, kiállítás, könyv- és fegyverbemutató, buborák-show, pódiumbeszélgetés, Szatmár Táncegyüttes, Lázár Cheff – Géberjén
11 óra: Andrássy Katinka születésnapja, különleges storyk, titkos történeteket, tematikus tárlatvezetés, nyomozós játék – Tiszadob, Andrássy-kastély
13 óra: Zoárd-nap – főzőverseny, kommandós bemutató, extrém kerékpár show, Szavják András Táncklub, Alma Együttes, rendőrségi kutyás bemutató, Mentha Projekt, Burattino Bábszínház, levegő akrobata show, KFT koncert, tűz show - Kraszna-híd, Vásárosnamény
18 óra: Naplementés jóga Papp Edittel - Korzó tetőterasz, Nyíregyháza
18.30: Nyírség kincse – zenés felolvasószínházi est, Bencs Villa, Nyíregyháza
- Szeptember 21. vasvárnap
7 óra: kisállatbörze - Fedeles Lovarda, Újfehértó
7 óra: Záhonyi Zsibvásár, GRF-parkoló területe, Záhony
8 óra: Nyírszőlősi garázsvásár, 20 család tart egyszerre garázsvásárt, információs lap a Szőlőskerti Csemege (Szőlőskert u. 5/A) előtt - Nyíregyháza
