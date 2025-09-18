Ilyen program- és fesztiváldömping még nem volt vármegyénkben, mint most hétvégén! Mutatjuk a hosszú listát!

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye bővelkedik őszi rendezvényekben is. Kicsik és nagyok, komoly és könnyűzenét kedvelők, sportrajongók, vagy éppen gasztonómiai különlegességekre vagy kulturális előadásokra vágyók is válogathatnak a programok közül.

A programok között sok koncert is lesz

Fotó: MW-archív

Programok Nyíregyházán és a vármegyében

Szeptember 19. péntek

13 óra: Magyar Tehetséggondozó Társaság (MTT) 35. Országos Konferenciája, Nyíregyházi Egyetem

16 óra: Templomtitkok a Nyírségben (újabb kutatások nyomában) vetítettképes előadás - Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár konferenciaterme, Nyíregyháza

17 óra: A lélek színei, Szabó Miklós festőművész kiállítása, fellép az AdHoc Team - Váci Mihály Kulturális Központ aulája, Nyíregyháza

17 óra: Zoárd-nap - felvonulás, megnyitó, lovas-íjász bemutató, Nemo zenekar -Tyukodi rock suli, főzőverseny, kerékpártúra, Parno Graszt koncert, tüzes íjászbemutató - Kraszna-híd, Vásárosnamény

17.30: Jambalaya Light - New Orleans Music Show koncert, Bencs Villa, Nyíregyháza

19 óra: A kezdet/vége - LOUPE Színházi Társulás - Kulturális Központ, Nyírbátor

Szeptember 20. szombat

8 óra: Nyírszőlősi garázsvásár, 20 család tart egyszerre garázsvásárt, információs lap a Szőlőskerti Csemege (Szőlőskert u. 5/A) előtt

8 óra: XII. Zúzoslé főzőverseny, Zúzafesztivál és Pálinka mustra, Tiszavasvári Városi Fúvószenekar térzenéje, néptáncosok bemutatkozása, Tiszalöki Népzenei Együttes, Tiszavasvári Nótakör, Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság bemutatója, Tiszavasvári Mazsorett Egyesület, Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület, TNT Track, Kuckó Művésztanya, Delta zenekar - Strandfürdő területe, Tiszavasvári

8.30: Magyar Tehetséggondozó Társaság (MTT) 35. Országos Konferenciája, Nyíregyházi Egyetem

8.30: VII. Nyíregyházi Extreme Trail Weekend terepakadály- és terepfutó verseny - Aquarius Élmény- és Parkfürdő, Nyíregyháza

9 óra: Szelektív Szombat: családi vetélkedők, MOHU-játékok ajándékokkal, kukásautó bemutató, ugrálóvár, Lego-mozaiképítés, rekordkísérlet a Tekerd! csoporttal, kézműves sátor, Apacuka zenekar, Vidám Manók, Konzi Brass, Soulwave – Kossuth tér, Nyíregyháza