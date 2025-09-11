szeptember 11., csütörtök

Programajánló

1 órája

Mulatnak a szabolcsiak: aki ezen a hétvégén otthon marad, örökre bánni fogja

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye#hétvégi programajánló#Tirpák Fesztivál

Tirpák hagyományok, almafesztivál, zsibongás – ezen a hétvégén sem fogunk unatkozni Szabolcs-Szatmár-Beregben. A hétvégi programok között mindenki megtalálja a kedvére valót.

Munkatársunktól

Szeptember második hétvégéjén igazi rendezvénykavalkád várja az érdeklődőket Szabolcs-Szatmár-Beregben: hagyományőrző fesztiválok, vidám falusi zsibongás, koncertek a WellHellótól a Hooligansig, főzőversenyek, autós és veteránjármű-találkozók, valamint különleges bemutatók színesítik a napokat. A divatrajongók sem maradnak élmény nélkül: őszi trendeket felvonultató kifutó show-k is gondoskodnak a stílusos kikapcsolódásról. Mutatjuk, milyen hétvégi programok várnak ránk! 

Szeptember második hétvégéjén sem maradunk programok nélkül.
Programok: szombaton ismét Tirpák Fesztivál lesz Nyíregyháza belvárosában
Fotó: KM-archív/Dodó Ferenc

Programok: fesztiválok, zsibongás, divatshow

Szeptember 12., péntek
8 óra: Mini tirpák nap: ismerkedés a tirpákság eredetével, népviseletével, hagyományos ételeivel, csigacsinálás, kézműves foglalkozások, népi játékok, néptánc és -zene, népi játszótér, Váci Mihály Általános Iskola, Nyíregyháza
8 óra: XXII. Csengeri Almafesztivál: kiállítások, futóverseny gyerekeknek, koncertek: Osztolykán Alex, Bereczky Band, Csocsesz, Kerozin, mulatós est, Makovecz-iskola parkja, Csenger
14 óra: KoRock 2.0 könnyűzenei konferencia előadásokkal, vetítésekkel, zenével, megyei könyvtár, Shulcz sarock, Nyíregyháza
17 óra: 1 óra, 1 történet: beszélgetés Nádai Réka játékos trénerrel, kreatív szakemberrel, Human-Net Alapítvány, Nyíregyháza
18 óra: Az életet nem érteni, hanem élni kell – Lippai Marianna könyvbemutatóval egybekötött előadása, T.É.R. Központ, Nyíregyháza

Szeptember 13., szombat
8 óra: Parkoló Parádé: tuning, stílus, szenvedély – autós kiállítás, piac, Baktalórántháza
9 óra: Városnap fogathajtó versennyel, főzőversennyel, kirakodóvásárral, vidámparkkal, táncbemutatókkal, zenével: Mr. Rick és DJ Fodor, V-Tech, Mohácsi Brigitta, Jolly, városközpont, Baktalórántháza
9 óra: XXII. Csengeri Almafesztivál: gasztronómiai bemutató, bábszínház, helyi gyerekek és művészeti csoportok bemutatói, táncház a Kokas Bandával, a Balance Band műsora, díjátadók, Nox-koncert, retro party, Makovecz-iskola parkja, Csenger
9.45: Tirpák Fesztivál: főzőverseny, népi ízek találkozója, városi szervezetek kulturális műsora, eredményhirdetés, koncertek: Josh és Betti, V-Tech, WellHello, Kossuth tér, Nyíregyháza
9.45: Mák Fesztivál: a városi fúvószenekar térzenei koncertje, helyi óvodások és nyugdíjasok műsora, Vidám Manók-koncert, habparty és cukorágyú, koncertek: Elite zenekar, ŐkMostItt akusztik, McHawer és a Tekknő, Janicsák Veca, Solymos Tóni és zenekara, USNK, Regán Lili, strandfürdő, Tiszavasvári
10 óra: Hogyan legyek agility-s? – nyílt nap a Nyír1 KutyaSport Akadémián, Verőce utca, Nyíregyháza
10 óra: Zsibongás: kutyás bemutató, motoros felvonulás, helyi gyerekek és idősek műsora, mese disco, retro party, habparty, szabadidőközpont, Tiszakerecseny
10 óra: Veteránjármű-találkozó, Kállay-kúria, Kállósemjén
11 óra: Kukta kutya őrségben – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület II. emelet, Nyíregyháza
12 óra: Őszi divatshow – a legújabb trendek a kifutón, Korzó bevásárlóközpont, Nyíregyháza
13 óra: XIII. Nagykállói Lecsófesztivál: főzőverseny, helyi művészeti csoportok bemutatói, vidámpark, kirakodóvásár, koncertek: Abba Sisters, Diktátor, Hooligans, Nagykálló-Harangod
17.30: Sztárok estje fesztivál, fellép Surda Sanci, Bobo, Martin Laurent, Dorina, zenél: Roland, Császló

A Nagykállói Lecsófesztiválon élő nagykoncertet ad a Hooligans
A Nagykállói Lecsófesztiválon élő nagykoncertet ad a Hooligans
Fotó: MW-archív/Dinya Magdolna

Szeptember 14., vasárnap
9 óra: Őszi odúpucolás és peleszemle az E-misszió Egyesülettel a Sóstói-erdőben (találkozó az erdei tornapályán), Nyíregyháza
10 óra: Erdők-mezők asztala – Vadgasztronómiai Fesztivál: vadételek főzőversenye, Silvatica Zenekar, solymász- és vadászkutya-bemutató, Homonyik Sándor koncertje, Kossuth tér, Nyíregyháza
10 óra: Vitéz László csodaládája – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület II. emelet, Nyíregyháza
11 óra: XXII. Csengeri Almafesztivál: Almanapi focitorna, Városi Sportcentrum, Csenger
11 óra: Őszi divatshow – a legújabb trendek a kifutón, Korzó bevásárlóközpont, Nyíregyháza

  • Szombaton ismét Tirpák Fesztivál lesz Nyíregyházán:

 

