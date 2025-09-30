3 órája
Nyugodj békében, barátom! – búcsúzunk kollégánktól, Pusztai Sándor fotóriportertől
A búcsú mindig nehéz, de akkor igazán, ha örökre szól. Pusztai Sándor, szerkesztőségünk nyugalmazott fotóriportere múlt vasárnap elhunyt.
Szerkesztőségünk nyugalmazott munkatársa, Pusztai Sándor fotóriporter életének 66. életévében szeptember 28-án, vasárnap elhunyt. Több évtizeden keresztül volt hűséges tagja szerkesztőségünknek, fényképein nemcsak híreket, hanem történeteket, emberi sorsokat és pillanatokat örökített meg. Halálhíre hallatán sokan emlékeztek meg róla, barátai, munkatársai, ismerősei megtörten, a veszteség fájdalmával a soraikban szólnak a közösséghez, melyet kollégánk örökre itt hagyott.
Nagy Zoltán, a Szabolcs Online digitális szerkesztője felidézte: kezdőként nagyon megviselte a reggel hatos munkakezdés, de példaképre talált Sanyiban.
Persze, értettem, miért van rá szükség: a hír világában nincs olyan, hogy az események csak munkaidőben, reggel 8 és délután 4 között történnek. Ugyanúgy fellobbanhatnak a lángok hajnali kettőkor Nyírlugoson, mint ahogy éjfélkor is megtörténhet egy karambol a Debreceni úton. De vajon létezhet olyan fotós, aki a legnagyobb hidegben, hajnalok hajnalán is kipattan az ágyból, és elindul fotózni Nyírtelekre, Nyírbátorba vagy akár messzebbre? Létezett bizony. Pusztai Sándornak hívták. Nem egyszer fordult elő, hogy engem kora reggel már az fogadott: ő hajnalban leadott egy komplett képsorozatot. Sanyi hihetetlen lelkiismeretességgel végezte a munkáját. Kiváló érzéke volt a fotózáshoz, és pontosan tudta, ha hajnalban történik valami, akkor bizony ki kell menni, fáradtság ide vagy oda – hiszen hírverseny van, s azt bizony vele lehetett csak igazán megnyerni. Nemcsak a munkabírásról tanított, hanem arról is, hogy ha az ember szenvedélye egyben a munkája, akkor nincs megállás. Nyugodj békében, Sanyi!
Pusztai Sándor fotóriportertől búcsúzunk
– Először valamikor 2001 táján a Városi Televízióban találkoztam Pusztai Sanyival. Mint fiatal gyakornok csak egy pár szót váltottunk, de már akkoriban mindenki úgy mutatta be: ő a villogó kék hírek. Ebből gondoltam, hogy a bűnügyi tudósítók nagyágyúja lehet – idézte fel Kanalas Ottilia szerkesztő.
– Aztán számtalan helyen összefutottunk és hírt adtunk eseményekről Szabolcs-Szatmár-Bereg legkisebb sarkaiból: Sanyi a Kelet fotósaként kattogtatta fényképezőgépét, én Kölcsey tévés riporterként fogtam a mikrofont. Majd úgy alakult, hogy egy műhelyben róttuk a köröket egészen tavalyig. Sokat beszélgettünk „az élet dolgairól”. Sanyi mélyen tisztelte azokat, akik szeretik a szakmájukat, értékelte a szorgalmat, a tájékozottságot, és azt, ha valaki nem fél kimondani, amit gondol. Én pedig értékeltem benne a küzdelmet, mert sosem feledte, hogy honnan jött, s mennyit kellett dolgoznia ahhoz, hogy elérjen valamit. Rengeteg sztori jut az eszembe a közös munkáról, a legviccesebb az volt, amikor egyik helyről rohantunk a másikra, és idő szűkében csak annyit mondott oda nekem: Manyika, idő van!
Palicz István újságíró kollégánk néhány hete járt nála a kórházban.
Azt mondtad, aránylag jól vagy, félve, mégis optimistán tekintettél a rád váró kihívás elé. Jót beszélgettünk, ahogy annyiszor az elmúlt évtizedekben. Hihetetlen, hogy az volt az utolsó... Ami a legbosszantóbb, nem jutott időd, lehetőséged arra, hogy annyi lelkiismeretesen ledolgozott év után sokáig és jó egészségben élvezd a megérdemelt nyugdíjas éveket. Örültem, amikor együtt küldtek el minket valamilyen vidéki eseményre, mert tudtam, az oda-visszaúton vagy tanulni fogok tőled valamit a nagy büdös életről, vagy sztorizgatni fogsz, és jókat röhögünk majd. Értékes ember, segítőkész kolléga voltál, nem felejtelek el.
Ó, de nincs kedvem ahhoz, ahova megyünk, te! – ez volt a közös szállóigénk, ami általában Nyíregyháza határában hangzott el, és főleg akkor, ha késő délután, hőségben vagy tükörjégen kellett útnak indulnunk. Ennyi elég volt ahhoz, hogy elnevessük magunkat, mert ezért szerettünk együtt dolgozni: a humorunk átsegített a sokszor nehéz feladatokon is. Az utolsó találkozásunkkor még sikerült mosolyt csalnom az arcodra, pedig egyáltalán nem volt jókedvünk. Valahol sejtettünk, hogy már csak egy közös utunk lesz, de arra nem voltam felkészülve, hogy ilyen hamar indulnunk kell. Te viszont tudtad, búcsúztál, hiába mondtam a könnyeimet nyelve, hogy nem kell úgy sietni, arrébb van az még, lélekben már bepakoltál abba a nagy, láthatatlan bőröndbe, amit vasárnap este magaddal vittél oda, ahonnan nincs vissza.
Amikor kiderült, hogy nagy a baj, azt kérted, cseréljünk kazettát, mert nem tetszik ez a film. Hát nekem sem, barátom, nagyon nem! Jó lett volna egy kívánság vagy egy csipetnyi csoda, az idő és a betegség azonban ellenünk dolgozott. Nem éneklünk már hangosan a kocsiban, nem megyünk együtt színházba, koncertre, nem magyarázod el végtelen türelemmel, ötödször is, miért jobb ez az objektív, mint az. Mondanám, hogy ez nem fair, de te ezt sokkal jobban tudod nálam. Egyáltalán nem várom az utolsó közös utunkat, még akkor sem, ha itt cseng a fülemben a hangod: ó, de nincs kedvem ahhoz, ahova megyünk, te! Már most nagyon hiányzol...
– búcsúzik Csáki Alexandra újságíró.
Nyomot hagyott a világban
A Kelet-Magyarország volt főszerkesztője, Nyéki Zsolt az elmúlt évtizedek során sokszor köszönhette meg Pusztai Sándor munkáját, jó ötleteit.
Végtelen szomorúsággal teszem meg most, utoljára. Te már nyomot, értékekbe ágyazott üzeneteket hagytál egy értékvesztő világban.
Bodnár Zsolt fotóriporter, a Három határ hírei portál szerkesztője egy vidám kép alatt azt írta:
– Így szeretnék emlékezni rá, a játékos, a mosolygós emberre. Mesteremként tekintettem Pusztai Sanyira, rengeteg tanácsot adott technikával és etikával kapcsolatban, bármikor fordulattam hozzá, amikor kétely gyötört, hogy jól csinálom-e, amit csinálok. Nyugodj békében, barátom!
Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő is megemlékezett a közösségi oldalán hétfőn.
Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy Pusztai Sándor, a Kelet-Magyarország fotóriportere elhunyt. Sanyi, te mindenütt ott voltál. Fáradhatatlanul mentél és tájékoztattad vármegyénk lakosait, mutattad be kamerádon keresztül azokat az eseményeket, ahol mi nem lehettünk ott. Tegnap örökre megpihentél. Egy nagyszerű szakembert, elvbarátot és barátot veszítettünk el. Nyugodj békében, legyen neked a föld könnyű!
Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő is megosztott egy képet kollégánkról.
Adj, Urunk, örök nyugodalmat Sándor szolgádnak, és az örök világosság fényeskedjék neki!
