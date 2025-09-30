Nyugodj békében, barátom! – búcsúzunk kollégánktól, Pusztai Sándor fotóriportertől

Ó, de nincs kedvem ahhoz, ahova megyünk, te! – ez volt a közös szállóigénk, ami általában Nyíregyháza határában hangzott el, és főleg akkor, ha késő délután, hőségben vagy tükörjégen kellett útnak indulnunk. Ennyi elég volt ahhoz, hogy elnevessük magunkat, mert ezért szerettünk együtt dolgozni: a humorunk átsegített a sokszor nehéz feladatokon is. Az utolsó találkozásunkkor még sikerült mosolyt csalnom az arcodra, pedig egyáltalán nem volt jókedvünk. Valahol sejtettünk, hogy már csak egy közös utunk lesz, de arra nem voltam felkészülve, hogy ilyen hamar indulnunk kell. Te viszont tudtad, búcsúztál, hiába mondtam a könnyeimet nyelve, hogy nem kell úgy sietni, arrébb van az még, lélekben már bepakoltál abba a nagy, láthatatlan bőröndbe, amit vasárnap este magaddal vittél oda, ahonnan nincs vissza.

Amikor kiderült, hogy nagy a baj, azt kérted, cseréljünk kazettát, mert nem tetszik ez a film. Hát nekem sem, barátom, nagyon nem! Jó lett volna egy kívánság vagy egy csipetnyi csoda, az idő és a betegség azonban ellenünk dolgozott. Nem éneklünk már hangosan a kocsiban, nem megyünk együtt színházba, koncertre, nem magyarázod el végtelen türelemmel, ötödször is, miért jobb ez az objektív, mint az. Mondanám, hogy ez nem fair, de te ezt sokkal jobban tudod nálam. Egyáltalán nem várom az utolsó közös utunkat, még akkor sem, ha itt cseng a fülemben a hangod: ó, de nincs kedvem ahhoz, ahova megyünk, te! Már most nagyon hiányzol...