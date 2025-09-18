Radóczi Jánosék megcsapolják a tavaszi árvizet

Élénk érdeklődés mellett startolt el az a pályázati felhívás, amelynek bő 6,3 milliárd támogatási kerete a hazai halágazat megsegítésére szolgál. Azt, hogy erre az Akvakultúra beruházás támogatása címmel megjelent pályázati kiírásra már régóta nagyon vártak az érintettek mutatja, hogy a legfürgébb „halasok” egy hónap alatt már meg is pályázták a rendelkezésre álló összes forrás több mint egynegyedét. A haltermeléssel foglalkozók számára nyilván csábítóak a pályázat kondíciói: a minimum 6 milliós, maximum 400 milliós és végül nyertes beruházási projektekre 60 százalékos mértékű, vissza nem térítendő támogatást nyújtanak. Radóczi János bizakodó.

Radóczi János Fotó: Galambos Béla

Radóczi János remek lehetőségnek tartja a pályázatot

A támogatás célja a hazai akvakultúrában tevékenykedő mikro-, kis-, és középvállalkozások, nonprofit szervezetek versenyképességének javítása, a termelőkapacitások gazdaságilag és környezetileg fenntartható bővítése a meglévő akvakultúra-telepek felújításával, korszerűsítésével és újak létesítésével, innovatív megoldások bevezetésével.

Reményteljes innovatív beruházást tervez és ehhez támogatásra is pályázik a Szabolcsi Halászati Kft., amelynek ügyvezető tulajdonosával, Radóczi Jánossal beszélgettünk az első hallásra merésznek tűnő fejlesztési terveikről.

- Mire pályázik a Szabolcs Halászati Kft.?

- Hosszú előkészületek után ez a forrás végre megnyitotta a lehetőséget, hogy fejlesztési, beruházási pályázatot adjunk be, és ez az a támogatási forma a mi életünkben, amiről csak jó véleményünk lehet. Annyira körültekintően írták ki a pályázatot, hogy a lehetőségek a jelenlegi helyzetnek teljesen megfelelőek. Az aszály kezelésére vagy a kivédésére is lehet olyan pályázati lehetőséget találni a kiírásban, ami a mi cégünknek is megfelel, hiszen van olyan területünk, ahová képesek lehetünk eljuttatni vizet, ha már a hagyományos vízellátási művek nem működnek. Sajnos, a tógazdaságaink közül olyan terület is van, amit, hogyha nem lesz csapadék, akkor bizony be kell zárni. Nos, ilyen előkészületek után belekezdtünk egy igen jelentős beruházás tervezésébe. Ennek a költségeiről még nem tudok beszélni, de nem százmillió forintról, hanem jóval többről van szó. Az előzetes tudakozódásunk arra enged bennünket következtetni, hogy ez a pályázat nyerhet. Amennyiben így lesz, akkor meg tudjuk építeni azt, ami tulajdonképpen a gazdaság megmentését jelenti, mert hiszen az egyik jelentősebb nagyságrendű tóegységünk a Tiszából még tud majd kapni vizet. Nagyon fájó szívvel vesszük tudomásul, hogy van két olyan egységünk - a császárszállási 200 hektáros, illetve a harangodi 100 hektáros -, ahol esély sincs arra, hogy tógazdasági művelést folytasson. Bizonyos mennyiségű vízborítottságot el lehet érni, de például az ez évi példa mutatja, hogy ha azt a vizet leengedjük, akkor utána nem tudni, mikor lehet újra feltölteni. Márpedig mi már közel húsz éve megteremtettük a feltételét, a minél takarékosabb vízhasználatnak. Nem is engedtük el a vizet, hanem egyik helyről átszivattyúztuk a másikra. Pontosan 320 hektár az a terület, ahol ugyan egyelőre még működik ez a vizet ide-oda játék, de ez véges.