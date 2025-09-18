5 órája
Radóczi Jánosék megcsapolják a tavaszi árvizet
Kilométerekről érkezik majd a szabolcsi tógazdaság hálás halaihoz a szőke folyó vize. Radóczi János jó lehetőségnek tartja a pályázatot.
Élénk érdeklődés mellett startolt el az a pályázati felhívás, amelynek bő 6,3 milliárd támogatási kerete a hazai halágazat megsegítésére szolgál. Azt, hogy erre az Akvakultúra beruházás támogatása címmel megjelent pályázati kiírásra már régóta nagyon vártak az érintettek mutatja, hogy a legfürgébb „halasok” egy hónap alatt már meg is pályázták a rendelkezésre álló összes forrás több mint egynegyedét. A haltermeléssel foglalkozók számára nyilván csábítóak a pályázat kondíciói: a minimum 6 milliós, maximum 400 milliós és végül nyertes beruházási projektekre 60 százalékos mértékű, vissza nem térítendő támogatást nyújtanak. Radóczi János bizakodó.
Radóczi János remek lehetőségnek tartja a pályázatot
A támogatás célja a hazai akvakultúrában tevékenykedő mikro-, kis-, és középvállalkozások, nonprofit szervezetek versenyképességének javítása, a termelőkapacitások gazdaságilag és környezetileg fenntartható bővítése a meglévő akvakultúra-telepek felújításával, korszerűsítésével és újak létesítésével, innovatív megoldások bevezetésével.
Reményteljes innovatív beruházást tervez és ehhez támogatásra is pályázik a Szabolcsi Halászati Kft., amelynek ügyvezető tulajdonosával, Radóczi Jánossal beszélgettünk az első hallásra merésznek tűnő fejlesztési terveikről.
- Mire pályázik a Szabolcs Halászati Kft.?
- Hosszú előkészületek után ez a forrás végre megnyitotta a lehetőséget, hogy fejlesztési, beruházási pályázatot adjunk be, és ez az a támogatási forma a mi életünkben, amiről csak jó véleményünk lehet. Annyira körültekintően írták ki a pályázatot, hogy a lehetőségek a jelenlegi helyzetnek teljesen megfelelőek. Az aszály kezelésére vagy a kivédésére is lehet olyan pályázati lehetőséget találni a kiírásban, ami a mi cégünknek is megfelel, hiszen van olyan területünk, ahová képesek lehetünk eljuttatni vizet, ha már a hagyományos vízellátási művek nem működnek. Sajnos, a tógazdaságaink közül olyan terület is van, amit, hogyha nem lesz csapadék, akkor bizony be kell zárni. Nos, ilyen előkészületek után belekezdtünk egy igen jelentős beruházás tervezésébe. Ennek a költségeiről még nem tudok beszélni, de nem százmillió forintról, hanem jóval többről van szó. Az előzetes tudakozódásunk arra enged bennünket következtetni, hogy ez a pályázat nyerhet. Amennyiben így lesz, akkor meg tudjuk építeni azt, ami tulajdonképpen a gazdaság megmentését jelenti, mert hiszen az egyik jelentősebb nagyságrendű tóegységünk a Tiszából még tud majd kapni vizet. Nagyon fájó szívvel vesszük tudomásul, hogy van két olyan egységünk - a császárszállási 200 hektáros, illetve a harangodi 100 hektáros -, ahol esély sincs arra, hogy tógazdasági művelést folytasson. Bizonyos mennyiségű vízborítottságot el lehet érni, de például az ez évi példa mutatja, hogy ha azt a vizet leengedjük, akkor utána nem tudni, mikor lehet újra feltölteni. Márpedig mi már közel húsz éve megteremtettük a feltételét, a minél takarékosabb vízhasználatnak. Nem is engedtük el a vizet, hanem egyik helyről átszivattyúztuk a másikra. Pontosan 320 hektár az a terület, ahol ugyan egyelőre még működik ez a vizet ide-oda játék, de ez véges.
- Véges - veti közbe cég operatív ügyvezetője, ifj. Radóczi János -, mert hogy ha nincs csapadék, ezt a jelenleg még rendelkezésre álló vizet az egész éves párolgás csak elfogyasztja, s kiveszi a kezünkből. Tehát azt már nem fogjuk tudni beszivattyúzni másik tóba. Úgyhogy, ha most lehalászunk, akkor lehet, hogy már újra nem fogunk tudni feltölteni, hacsak nem történik valami. Az Észak-Nyírségi vízellátó rendszer például, ami a Tiszából valahol Naménynál venné ki a vizet és engedné le, pár évvel ezelőtt napirenden volt, sokat foglalkozott vele sajtó, de nem tudunk róla semmit. Ám hogy ha a fejlesztése meg is indul, nem tud elkészülni négy-öt év alatt. Így aztán a császárszállási tavaink közül a 200 hektáros tározó melletti 20 hektáros ivadéknevelő kukoricával van bevetve. Korábban csak példaként ajánlottunk a szakmában mindenkinek, aztán most kapjuk a visszajelzéseket, hogy már több más tógazdaság is így gazdálkodik.
- Térjünk rá a 280 hektár vízpótlásra alkalmas területre! A beruházás kapcsán végül is honnan fog vizet kapni?
- Csővezetéken jön majd a víz 5,5-6 kilométer távolságból, de hogy ez nekünk mennyibe fog kerülni?! Konkrétan Nagyhalász északi részéről, a déli részére, a települést megkerülve kell elvezetnünk a vizet. Azt is el kell mondjam, hogy a vízügy részéről soha nem tapasztaltunk még ilyen pozitív hozzáállást. Az utóbbi két-három évben ami csak tőlük telik minden támogatást megadnak részünkre, olyanokat amire eddig gondolni sem mertünk. A vízügy által is jónak tartott projekt szerint a Tiszából egy 315 mm-es átmérőjű csővezetéken fogjuk vezetni a vizet a halastóba, természetesen nem lesz olcsó sem a megépítése, sem az üzemeltetése, mert azt el kell oda juttatni, amihez energia kell.
- Netán megújuló energiaforrásból?
- Abból is, illetve hagyományossal kombinálva, mert a Nap nem süt mindig. Az meg, hogy ha megáll a szivattyú, akkor a víz menjen visszafelé a csővezetékből - nos, az elképzelhetetlen. Bár még a technikai megoldásokat teljesen tisztán nem látjuk, de jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ez a beruházás megvalósítható lesz, és működni fog. Ez pedig számunkra rendkívül nagy jelentőségű.
– Szebb jövőt ígér a fejlesztés, ami erre a kisebbik birtokrészre vonatkozik. Emberi számítás szerint mikor kezdődhet el a beruházás?
- Augusztus 10-én nyitotta meg az irányító hatóság a pályázatok beadási lehetőségét, amit egy évig biztosan nyitva tart. Mi a tervekkel most vagyunk a finisben, és utána jön az elbírálási szakasz, ami azért nem két perc. Bízunk a pozitív hozzáállásban, mert a kedvező bírálat utáni zöld lámpa a télen már kellene. Ugyanis milyen jó lenne nekünk kihasználni a tél végi áradást, hogy legyen vizünk, úgy, hogy azt nem mások elől vesszük el. A Tiszából áradáskor kivett víz egyébként kimenne az országból, miközben nekünk tavasszal fel kell töltenünk a halastavainkat. A tervezett rendszeren keresztül sem két perc lesz a feltöltés. A számítások szerint kettő-három hónapra van szükség, amíg a teljes tógazdaságot az üzemi vízszintre fel tudjuk tölteni úgy, hogy a régi módszert alkalmazva a tárgy évi vizet puffertározó tavakba szivattyúzzuk. Hozzáteszem, ha ez alatt a két hónap alatt a feltöltés megtörténik, akkor év közben esetleg az időjárástól függően még újabb rátöltésre szükség lehet. Ám ha nem, akkor ez a technikai kapacitás lehet, hogy akár a szántóföldi növénytermesztők részére is járhat valamilyen előnnyel. A vizet ugyebár el tudjuk juttatni az öntözendő kultúrák közelébe, onnantól kezdve pedig már csak pénzkérdés, hogy megéri vagy nem éri meg vele öntözni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ha nincs víz, akkor semmi sincs.