5200 családhoz kopogtatnak be Örökösföldön

– Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az Örökösföldi Református Egyházközség és az Evangéliumot Minden Otthonba (EMO) Alapítvány 2025. szeptember 22-27. között közös akciót szervez. Önkénteseink mintegy 5200 otthonba fognak bekopogtatni Nyíregyháza Örökösföld városrészén, hogy személyesen hívogassanak az október 5-én tartandó rendezvényre, és a keresztyén közösségek újbóli felfedezésére. Hálásan köszönjük a városrész lakóközösségének segítő, türelmes hozzáállását ehhez a kezdeményezéshez! – juttatta el felhívását szerkesztőségünkhöz az együttműködő szervezetek nevében Nagy József, református lelkész.

Más témákat is ajánlunk: