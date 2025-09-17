szeptember 17., szerda

Felhívás

2 órája

5200 családhoz kopogtatnak be Örökösföldön

Címkék#Nyíregyháza#Evangéliumot Minden Otthon#Örökösföldi Református Egyházközség#rendezvény

Személyesen hívják a nyíregyházi lakosokat egy október 5-ei közösségi rendezvényükre a reformátusok.

Szon.hu

 – Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az Örökösföldi Református Egyházközség és az Evangéliumot Minden Otthonba (EMO) Alapítvány 2025. szeptember 22-27. között közös akciót szervez. Önkénteseink mintegy 5200 otthonba fognak bekopogtatni Nyíregyháza Örökösföld városrészén, hogy személyesen hívogassanak az október 5-én tartandó rendezvényre, és a keresztyén közösségek újbóli felfedezésére. Hálásan köszönjük a városrész lakóközösségének segítő, türelmes hozzáállását ehhez a kezdeményezéshez! – juttatta el felhívását szerkesztőségünkhöz az együttműködő szervezetek nevében Nagy József, református lelkész. 

