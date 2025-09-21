2 órája
Óriási tömeget vonzott a nyíregyházi régiségvásár! Mutatjuk, hogy telt meg zsúfolásig a piactér (fotók, videó!)
Régen volt már ennyi eladó és vevő is a Jósavárosban. Az időjárás is kedvezett a kincsvadászoknak, nyári hőségben lehetett keresgélni a régiségvásáron.
Alig lehetett elférni a sorok között, a piactér hangos volt a folyamatos alkudozásoktól és a sztorizásoktól is. A régiségvásár hemzseg a kincsektől, szinte nincs is olyan tárgy, amit itt ne lehetne kapni.
Régiségvásár Nyíregyházán
Ráadásul már nem csak a piac területére pakoltak ki az eladók, hanem a parkolóban és a járdán is kínálták a portékáikat, sőt még a bokrokra is terítettek egy-egy ruhadarabot. Órákat el lehetne szöszmötölni, hiszen egyszerre fel sem lehet fogni azt a sok mindent, amit kínálnak az árusok. Különleges kincsek is rejtőznek az asztalokon, vagy éppen a földön, érdemes időt szakítani a keresgélésre. A több mint száz éves tárgyaktól kezdve a vadonatúj eszközökig mindent is lehet kapni. Időseb, fiatalok, de még a gyerekek is szívesen nézelődnek a tárgyak között, amelyek egy részéről azt sem tudjuk, mi is pontosan.
Régiségvásár NyíregyházánFotók: Lengyel Nóra
Az élet valamennyi területéről érkezők találhatnak számukra izgalmas ereklyéket a Jósavárosban. A hölgyek előszeretettel álltak meg a ruhákat, táskákat, ékszereket, konyhai eszközöket, edényeket, lakástextileket vagy éppen cipőket kínáló standoknál, míg a gyerekek a játékokra, kisautókra, telefonokra vagy technikai kütyükre voltak kíváncsiak. A férfiak természetesen a szerszámokra, autós kiegészítőkre, kerti eszközökre alkudoztak jobban. Egy fiatal pár két rézkarc között vacillált.
Régiségpiac kincsei
– Szinte minden vasárnap a nagyszülőkhöz megyünk ebédelni, így előtte gyakran kijövünk a régiségvásárra. Vettünk most egy új, kényelmes ülést a kerékpáromra, de lakásdekorációt is sokszor innen visszük. Ezen a két rézkarcon gondolkozunk, nekem mind a kettő nagyon tetszik, de a férjem szerint elég az egyik is
– mesélte Edit mosolyogva, aztán némi ráhatással természetesen min a két alkotás a táskájukban landolt. A férje pedig megjegyezte, hogy akkor ő meg visszamegy azért az autós töltőért, amit az előbb otthagytak, mondván úgy sem kell az annyira.
A szeptember 21-i régiségvásáron tényleg mindent is lehetett kapni, fel sem lehet sorolni még csak nagyvonalakban sem, hogy mennyi minden várta a vásárlókat. Egyszer érdemes ellátogatni azoknak, akik igazi régiségeket, kuriózumokat szeretnének, és azoknak is, akik csupán olcsóbban akarnak megvenni egyes tárgyak.
