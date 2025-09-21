Óriási tömeget vonzott a nyíregyházi régiségvásár! Mutatjuk, hogy telt meg zsúfolásig a piactér (fotók, videó!)

Alig lehetett elférni a sorok között, a piactér hangos volt a folyamatos alkudozásoktól és a sztorizásoktól is. A régiségvásár hemzseg a kincsektől, szinte nincs is olyan tárgy, amit itt ne lehetne kapni.

Sokféle tárgy van a régiségvásáron

Fotó: LN

Régiségvásár Nyíregyházán

Ráadásul már nem csak a piac területére pakoltak ki az eladók, hanem a parkolóban és a járdán is kínálták a portékáikat, sőt még a bokrokra is terítettek egy-egy ruhadarabot. Órákat el lehetne szöszmötölni, hiszen egyszerre fel sem lehet fogni azt a sok mindent, amit kínálnak az árusok. Különleges kincsek is rejtőznek az asztalokon, vagy éppen a földön, érdemes időt szakítani a keresgélésre. A több mint száz éves tárgyaktól kezdve a vadonatúj eszközökig mindent is lehet kapni. Időseb, fiatalok, de még a gyerekek is szívesen nézelődnek a tárgyak között, amelyek egy részéről azt sem tudjuk, mi is pontosan.