Régiségvásár

53 perce

Óriási tömeget vonzott a nyíregyházi régiségvásár! Mutatjuk, hogy telt meg zsúfolásig a piactér (fotók, videó!)

Régen volt már ennyi eladó és vevő is a Jósavárosban. Az időjárás is kedvezett a kincsvadászoknak, nyári hőségben lehetett keresgélni a régiségvásáron.

Szon.hu

Alig lehetett elférni a sorok között, a piactér hangos volt a folyamatos alkudozásoktól és a sztorizásoktól is. A régiségvásár hemzseg a kincsektől, szinte nincs is olyan tárgy, amit itt ne lehetne kapni.

Régiségvásár Nyíregyházán
Sokféle tárgy van a régiségvásáron
Fotó: LN

Régiségvásár Nyíregyházán

Ráadásul már nem csak a piac területére pakoltak ki az eladók, hanem a parkolóban és a járdán is kínálták a portékáikat, sőt még a bokrokra is terítettek egy-egy ruhadarabot. Órákat el lehetne szöszmötölni, hiszen egyszerre fel sem lehet fogni azt a sok mindent, amit kínálnak az árusok. Különleges kincsek is rejtőznek az asztalokon, vagy éppen a földön, érdemes időt szakítani a keresgélésre. A több mint száz éves tárgyaktól kezdve a vadonatúj eszközökig mindent is lehet kapni. Időseb, fiatalok, de még a gyerekek is szívesen nézelődnek a tárgyak között, amelyek egy részéről azt sem tudjuk, mi is pontosan. 

Régiségvásár Nyíregyházán

Fotók: Lengyel Nóra

Az élet valamennyi területéről érkezők találhatnak számukra izgalmas ereklyéket a Jósavárosban. A hölgyek előszeretettel álltak meg a ruhákat, táskákat, ékszereket, konyhai eszközöket, edényeket, lakástextileket vagy éppen cipőket kínáló standoknál, míg a gyerekek a játékokra, kisautókra, telefonokra vagy technikai kütyükre voltak kíváncsiak. A férfiak természetesen a szerszámokra, autós kiegészítőkre, kerti eszközökre alkudoztak jobban. Egy fiatal pár két rézkarc között vacillált.

A nyíregyházi régiségvásár rengeteg kincset rejt
Fotó: LN

Régiségpiac kincsei

Szinte minden vasárnap a nagyszülőkhöz megyünk ebédelni, így előtte gyakran kijövünk a régiségvásárra. Vettünk most egy új, kényelmes ülést a kerékpáromra, de lakásdekorációt is sokszor innen visszük. Ezen a két rézkarcon gondolkozunk, nekem mind a kettő nagyon tetszik, de a férjem szerint elég az egyik is

 – mesélte Edit mosolyogva, aztán némi ráhatással természetesen min a két alkotás a táskájukban landolt. A férje pedig megjegyezte, hogy akkor ő meg visszamegy azért az autós töltőért, amit az előbb otthagytak, mondván úgy sem kell az annyira.

A szeptember 21-i régiségvásáron tényleg mindent is lehetett kapni, fel sem lehet sorolni még csak nagyvonalakban sem, hogy mennyi minden várta a vásárlókat. Egyszer érdemes ellátogatni azoknak, akik igazi régiségeket, kuriózumokat szeretnének, és azoknak is, akik csupán olcsóbban akarnak megvenni egyes tárgyak.

 

