Rémálom Szabolcsban: a bozótosban, összeverve találták meg a családanyát, az intenzíven küzdenek érte – videóval

A rendőrség rövid idő alatt elfogta a feltételezett támadót, aki egy 50 év körüli férfi. A hatóságok vizsgálják a körülményeket, de az áldozat testvére szerint a nő fejét és arcát különösen kegyetlenül megverték, sőt az sem kizárt, hogy szexuálisan is bántalmazták.

– Hajnal 3-4 órakor történt vele. Csúnyán megverték, lehet, hogy meg is erőszakolták. Fejét és arcát borzalmasan összeverték. Nagyon csúnya dolgokat tettek vele, mert állítólag ruha sem volt rajta – nyilatkozta a Tényeknek a fiatal nő testvére.

A család teljesen összetört, napok óta kórház mellett virrasztanak. Reménykednek, hogy a fiatal édesanya felépülhet a súlyos sérülésekből, de az orvosok szerint állapota továbbra is kritikus.

A nyírbátori eset hatalmas felháborodást váltott ki a településen, sokan a legszigorúbb büntetést követelik az elkövetőnek.