Szörnyű

31 perce

Rémálom Szabolcsban: a bozótosban, összeverve találták meg a családanyát, az intenzíven küzdenek érte – videóval

Félholtra verték a 31 éves édesanyát Nyírbátorban – élet és halál között fekszik kómában.

Nagy Zoltán
Forrás: tenyek.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, szörnyű támadás rázta meg a nyírbátoriakat: vasárnap hajnalban egy 31 éves édesanyára rontott rá egy férfi, aki brutálisan bántalmazta, majd egy bozótosba hurcolta. Az asszonyra órákkal később találtak rá, addig eszméletlenül hevert a földön. Azóta is kómában fekszik, állapota válságos, kihallgatni sem tudták.

A rendőrség rövid idő alatt elfogta a feltételezett támadót, aki egy 50 év körüli férfi. A hatóságok vizsgálják a körülményeket, de az áldozat testvére szerint a nő fejét és arcát különösen kegyetlenül megverték, sőt az sem kizárt, hogy szexuálisan is bántalmazták.

– Hajnal 3-4 órakor történt vele. Csúnyán megverték, lehet, hogy meg is erőszakolták. Fejét és arcát borzalmasan összeverték. Nagyon csúnya dolgokat tettek vele, mert állítólag ruha sem volt rajta – nyilatkozta a Tényeknek a fiatal nő testvére.

A család teljesen összetört, napok óta kórház mellett virrasztanak. Reménykednek, hogy a fiatal édesanya felépülhet a súlyos sérülésekből, de az orvosok szerint állapota továbbra is kritikus.

A nyírbátori eset hatalmas felháborodást váltott ki a településen, sokan a legszigorúbb büntetést követelik az elkövetőnek.

 

