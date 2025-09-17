szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

11°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ópályi

55 perce

Rendkívüli támogatást kapnak a község idősei

Címkék#készpénz#nyugdíjas#kérelem

A 20 ezer forintot készpénzben kapják meg a jogosultak az idősek világnapja alkalmából tartandó ünnepségen.

Rendkívüli támogatást kapnak a község idősei

Készpénzben fizetik ki a támogatást Ópályiban

Forrás: Illusztráció: mnb.hu

Rendkívüli támogatást kapnak a község idősei: Ópályi önkormányzata minden évben igyekszik támogatást nyújtani a községben élő nyugdíjasoknak az idősek világnapja alkalmából. Dr. Bálint Albert polgármester a napokban adta hírül: a 65 év feletti, bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok az idén (is) 20 ezer forint támogatásra nyújthatnak be kérelmet. Aki a feltételeknek megfelel, pozitív elbírálásban részesül, az egyszeri anyagi segítséget készpénzben, az október 2-án 15 órától tartandó idősnapi rendezvényen veheti át. A kérelmet szeptember 22-éig lehet benyújtani a helyi polgármesteri hivatalban munkanapokon 8.30-11.30 és 13-15 óra között, az űrlaphoz jövedelemigazolást kell csatolni a múlt havi nettó jövedelemről. 

Kisfilm készült a településről

Nemrégiben egy néhány perces bemutatkozó videó került fel a YouTube-ra, amely a mintegy 3200 lakosú községet hivatott népszerűsíteni, bizonyítva: az itt élő emberek kedvessége és nyitottsága, a rendezett településkép, a festői szépségű templomok és a Kraszna folyó melletti, gyönyörű természeti környezet Ópályit nemcsak kirándulások céljára teszi alkalmassá, hanem letelepedésre is  alkalmas.


 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu