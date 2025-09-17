Rendkívüli támogatást kapnak a község idősei: Ópályi önkormányzata minden évben igyekszik támogatást nyújtani a községben élő nyugdíjasoknak az idősek világnapja alkalmából. Dr. Bálint Albert polgármester a napokban adta hírül: a 65 év feletti, bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok az idén (is) 20 ezer forint támogatásra nyújthatnak be kérelmet. Aki a feltételeknek megfelel, pozitív elbírálásban részesül, az egyszeri anyagi segítséget készpénzben, az október 2-án 15 órától tartandó idősnapi rendezvényen veheti át. A kérelmet szeptember 22-éig lehet benyújtani a helyi polgármesteri hivatalban munkanapokon 8.30-11.30 és 13-15 óra között, az űrlaphoz jövedelemigazolást kell csatolni a múlt havi nettó jövedelemről.

Kisfilm készült a településről

Nemrégiben egy néhány perces bemutatkozó videó került fel a YouTube-ra, amely a mintegy 3200 lakosú községet hivatott népszerűsíteni, bizonyítva: az itt élő emberek kedvessége és nyitottsága, a rendezett településkép, a festői szépségű templomok és a Kraszna folyó melletti, gyönyörű természeti környezet Ópályit nemcsak kirándulások céljára teszi alkalmassá, hanem letelepedésre is alkalmas.



