Tömegével érkeznek... Ezektől a repülőktől retteghet Szabolcs is?

Sokan ijednek meg, amikor hirtelen egy repülő csótány bukkan fel a lakásban – pedig az erdei csótány, bármilyen ijesztő is, ártalmatlan. Nem szaporodik bent, nem fertőz, és hamar magától is távozik. Most van a rajzási időszakuk, ezért gyakrabban találkozhatunk velük, főleg zöldövezetek közelében - írta a Ripost.

Repülő csótány? Bizony ilyen is van.

Forrás: Dan Olsen / Shutterstock

Repülő csótányok? Szabolcsban is felbukkanhatnak!

Fontos különbséget tenni a német csótány és az erdei között: míg előbbi kártevő és irtást igényel, utóbbi nem okoz gondot. Az erdei csótány repül, világosban is aktív, és növényekkel táplálkozik.

Hiába ártalmatlan csótányok, az ember nem szívesen találkozik velük a hálószobájában, de szerencsére néhány egyszerű trükkel védekezhetünk ellenük. Például, ha este szellőztetünk, ne kapcsoljunk lámpát, mert a fény vonzza őket. Érdemes egy jó erős szúnyoghálót is feltenni az ablakra, ajtóra, így biztosan nem fognak meglátogatni bennünket.