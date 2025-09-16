szeptember 16., kedd

Edit névnap

17°
+23
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szörnyű!

2 órája

Tömegével érkeznek... Ezektől a repülőktől retteghet Szabolcs is?

Címkék#tömeg#Szabolcs#fény

Van okunk a félelemre? Érkeznek a repülők...

Nagy Zoltán
Tömegével érkeznek... Ezektől a repülőktől retteghet Szabolcs is?

Repülő csótányok érkeznek?

Forrás: illusztráció / getty images

Sokan ijednek meg, amikor hirtelen egy repülő csótány bukkan fel a lakásban – pedig az erdei csótány, bármilyen ijesztő is, ártalmatlan. Nem szaporodik bent, nem fertőz, és hamar magától is távozik. Most van a rajzási időszakuk, ezért gyakrabban találkozhatunk velük, főleg zöldövezetek közelében - írta a Ripost.

Repülő csótány? Bizony ilyen is van.
Forrás: Dan Olsen / Shutterstock

Repülő csótányok? Szabolcsban is felbukkanhatnak!

Fontos különbséget tenni a német csótány és az erdei között: míg előbbi kártevő és irtást igényel, utóbbi nem okoz gondot. Az erdei csótány repül, világosban is aktív, és növényekkel táplálkozik.

Hiába ártalmatlan csótányok, az ember nem szívesen találkozik velük a hálószobájában, de szerencsére néhány egyszerű trükkel védekezhetünk ellenük. Például, ha este szellőztetünk, ne kapcsoljunk lámpát, mert a fény vonzza őket. Érdemes egy jó erős szúnyoghálót is feltenni az ablakra, ajtóra, így biztosan nem fognak meglátogatni bennünket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu