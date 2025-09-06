Pöttyös ruha, masni, sör, virsli - és még a vér is csöpögött... (fotókkal)

– Ha minden nap ilyen lenne a hangulat, biztosan sokan jönnének vért adni – mondták mosolyogva szombat délelőtt a Nyíregyházi Területi Vérellátóba érkezők. A helyiségben a múlt slágerei szóltak, a vérellátó munkatársainak öltözete a '80-as, '90-es éveket idézte, a pöttyös ruha, masni egész különlegessé tette ezt a napot, az Országos Vérellátó Szolgálat az idén 17. alkalommal hirdette meg a Retro véradást.

A Retro véradás különleges hangulatú volt, a 22 éves Kostály Péter már a 8. sikeres donáción van túl

Fotó: Bozsó Katalin

A Retro véradás Nyíregyházán is sokakat késztetett jótékonykodni

„RETRO Véradás: a közös sztorink. Már 17. éve.” – így szól az idei szlogen, ami egyben üzenet is, hiszen a Retro Véradás nemcsak egy közös élmény, hanem egy történet is, amely már 17 éve íródik, és aminek bárki részese lehet – közölte az Országos Vérellátó Szolgálat.

A múltidéző esemény sokakat ösztönzött arra, hogy a karjukat nyújtsák, vért adjanak és segítsenek egy számukra ismeretlen embertársuknak abban, hogy meggyógyulhassanak. Az életmentő adomány minden cseppje kincset ér, hiszen semmi mással nem pótolható, nem helyettesíthető.

Még nem volt 11 óra, amikor Nyíregyházán már közelítettek a 30. sikeres donációhoz, s este hat óráig még sokakat vártak mosollyal, ajándékkal a Szent István utcai épületbe, ahol a retro hangulatot sör, virsli/kolbász tette teljessé.

Az idei Retro véradáson a vérellátó munkatársainak ruhája is a múltat idézte

Fotó: Bozsó Katalin

Köszöntjük a Retro véradáson – üdvözöltek mindenkit, aki belépett az épületbe és vért akart adni.

A szüleim is mindig jönnek vért adni, így nekem is teljesen természetes volt, hogy csatlakozom

– mondta Kostyál Péter. – Amikor 18 évesen az első véradásomra mentem, bevallom féltem egy kicsit, mert nem tudtam mi történik, hogyan fogom bírni. Kellemes élményként maradt meg bennem és nagyon jó érzés volt, hogy valakinek segítettem – mondta a Nyíregyházi Egyetem hallgatója, aki mindössze 22 évesen már a nyolcadik véradására érkezett szombaton.

Szintén erre áldozta a délelőttjének egy részét a nyíregyházi Markó Ferenc. Elárulta, hogy most ráért és érdekelte a retro hangulat. Most volt a 10. véradása, s reméli, sok alkalommal nyújthatja majd a karját, hogy mások életéért tehessen. Ez az a történet, ami egy véradással kezdődik és valaki más életével folytatódik.