Harapjon bele a virslibe, kortyoljon hozzá hűs nedűt és közben hallgasson zenét

Újra életre kel a múlt az Országos Vérellátó Szolgálatnál: szeptember 6-án 17. alkalommal rendezik meg a Retro véradást az ország 29 helyszínén, köztük természetesen Nyíregyházán, a Szent István utcai Területi Vérellátóban is.

A múltidéző Retro véradáson a donorokat sörrel és virslivel kínálják, míg közben a régi idők slágerei szólnak

Fotó: MW-archív

Az idei szlogen, „RETRO Véradás: a közös sztorink. Már 17. éve.”, ami egyben üzenet is, hiszen a múltidéző Retro véradás nemcsak egy közös élmény, hanem egy történet is, amely lassan két évtizede íródik.

A Retro véradás tartogat meglepetéseket is

Ezen a napon a jókedv mellett igazi véradó életutak látnak napvilágot és képregénybe illő sztorik születnek. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő szeptember 6-i esemény különleges hangulatát ismét a sör-virsli menü és a '70–'80–'90-es évek zenéje teszi teljessé – közölte a szolgálat.

A vérellátó szeretettel és hagyományhoz híven meglepetésekkel vár minden egészséges, 18–65 év közötti felnőttet, aki legalább 50 kg és rendelkezik érvényes személyi igazolvánnyal, taj és lakcímkártyával. A pontos nyitva tartásról és helyszínekről a www.ovsz.hu/retro oldalon tájékozódhatnak.

Országszerte 29 helyszínen biztosítják a lehetőséget a múltidéző véradásra, s arra kérnek mindenkit, legyenek szereplői az OVSz képregénynek, ahol a történet egy véradással kezdődik és valaki más életének megmentésével folytatódik.