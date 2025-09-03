szeptember 3., szerda

Hilda névnap

21°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mint a múltban

44 perce

Harapjon bele a virslibe, kortyoljon hozzá hűs nedűt és közben hallgasson zenét

Címkék#Nyíregyháza#Retro véradás#Országos Vérellátó Szolgálat#virsli#sör

Szeptember 6-án, szombaton a jó cselekedet után lesz mivel leöblíteni a virslit, miközben régi slágerek szólnak. Az Országos Vérellátó Szolgálat újra múltidéző Retro véradásra készül.

Munkatársunktól
Harapjon bele a virslibe, kortyoljon hozzá hűs nedűt és közben hallgasson zenét

Múltidéző Retro véradást szerveznek szombaton, ahonnan a virsli sem hiányozhat

Fotó: Illusztráció: MW-Archív

Újra életre kel a múlt az Országos Vérellátó Szolgálatnál: szeptember 6-án 17. alkalommal rendezik meg a Retro véradást az ország 29 helyszínén, köztük természetesen Nyíregyházán, a Szent István utcai Területi Vérellátóban is.

A múltidéző Retro véradáson a donorokat sörrel és virslivel kínálják, míg közben a régi idők slágerei szólnak
A múltidéző Retro véradáson a donorokat sörrel és virslivel kínálják, míg közben a régi idők slágerei szólnak
Fotó: MW-archív

Az idei szlogen, „RETRO Véradás: a közös sztorink. Már 17. éve.”, ami egyben üzenet is, hiszen a múltidéző Retro véradás nemcsak egy közös élmény, hanem egy történet is, amely lassan két évtizede íródik.

A Retro véradás tartogat meglepetéseket is

Ezen a napon a jókedv mellett igazi véradó életutak látnak napvilágot és képregénybe illő sztorik születnek. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő szeptember 6-i esemény különleges hangulatát ismét a sör-virsli menü és a '70–'80–'90-es évek zenéje teszi teljessé – közölte a szolgálat.

A vérellátó szeretettel és hagyományhoz híven meglepetésekkel vár minden egészséges, 18–65 év közötti felnőttet, aki legalább 50 kg és rendelkezik érvényes személyi igazolvánnyal, taj és lakcímkártyával. A pontos nyitva tartásról és helyszínekről a www.ovsz.hu/retro oldalon tájékozódhatnak.

Országszerte 29 helyszínen biztosítják a lehetőséget a múltidéző véradásra, s arra kérnek mindenkit, legyenek szereplői az OVSz képregénynek, ahol a történet egy véradással kezdődik és valaki más életének megmentésével folytatódik.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu