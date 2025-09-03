44 perce
Harapjon bele a virslibe, kortyoljon hozzá hűs nedűt és közben hallgasson zenét
Szeptember 6-án, szombaton a jó cselekedet után lesz mivel leöblíteni a virslit, miközben régi slágerek szólnak. Az Országos Vérellátó Szolgálat újra múltidéző Retro véradásra készül.
Múltidéző Retro véradást szerveznek szombaton, ahonnan a virsli sem hiányozhat
Fotó: Illusztráció: MW-Archív
Újra életre kel a múlt az Országos Vérellátó Szolgálatnál: szeptember 6-án 17. alkalommal rendezik meg a Retro véradást az ország 29 helyszínén, köztük természetesen Nyíregyházán, a Szent István utcai Területi Vérellátóban is.
Az idei szlogen, „RETRO Véradás: a közös sztorink. Már 17. éve.”, ami egyben üzenet is, hiszen a múltidéző Retro véradás nemcsak egy közös élmény, hanem egy történet is, amely lassan két évtizede íródik.
A Retro véradás tartogat meglepetéseket is
Ezen a napon a jókedv mellett igazi véradó életutak látnak napvilágot és képregénybe illő sztorik születnek. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő szeptember 6-i esemény különleges hangulatát ismét a sör-virsli menü és a '70–'80–'90-es évek zenéje teszi teljessé – közölte a szolgálat.
A vérellátó szeretettel és hagyományhoz híven meglepetésekkel vár minden egészséges, 18–65 év közötti felnőttet, aki legalább 50 kg és rendelkezik érvényes személyi igazolvánnyal, taj és lakcímkártyával. A pontos nyitva tartásról és helyszínekről a www.ovsz.hu/retro oldalon tájékozódhatnak.
Országszerte 29 helyszínen biztosítják a lehetőséget a múltidéző véradásra, s arra kérnek mindenkit, legyenek szereplői az OVSz képregénynek, ahol a történet egy véradással kezdődik és valaki más életének megmentésével folytatódik.
