Emlékszel még? Ezeket a retrócsodákat őrzi egy nagyhalászi kincseskamra (fotók!)

Időutazás a retrókincsek világában. Van valami különleges hangulata azoknak a tárgyaknak, amelyek a 70-es és 80-as évek mindennapjait színesítették. A mákdaráló zörgése, a kazettás magnó kattogása, a Sokol rádió sercegő hangja vagy egy régi asztali lámpa meleg fénye mind-mind olyan emlékeket idéznek, amelyek sokak számára meghatározóak voltak.

Retrókincsek Fotó: Bozsó Kata

Velünk éltek egykor: retrókincsek

Képgalériánkban összegyűjtöttük azokat a relikviákat, amelyek ma már igazi nosztalgikus kincseknek számítanak. Ezek a tárgyak nemcsak a múlt technikai megoldásait idézik fel, hanem azt a különleges életérzést is, amikor minden apró eszköznek saját története volt.

Nemcsak az idősebb generáció, hanem a fiatalok is szívesen fedezik fel újra ezeket a különlegességeket: a retróstílus rajongói, a gyűjtők, a vintage dekoráció szerelmesei, sőt még a filmesek és fotósok is szívesen használják őket hangulatteremtő kellékként.

