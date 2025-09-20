1 órája
Emlékszel még? Ezeket a retrócsodákat őrzi egy nagyhalászi kincseskamra (fotók!)
Retrókincsek, amik visszarepítenek a gyerekkorodba – a harmadiknál már elmosolyodsz
Időutazás a retrókincsek világában. Van valami különleges hangulata azoknak a tárgyaknak, amelyek a 70-es és 80-as évek mindennapjait színesítették. A mákdaráló zörgése, a kazettás magnó kattogása, a Sokol rádió sercegő hangja vagy egy régi asztali lámpa meleg fénye mind-mind olyan emlékeket idéznek, amelyek sokak számára meghatározóak voltak.
Velünk éltek egykor: retrókincsek
Képgalériánkban összegyűjtöttük azokat a relikviákat, amelyek ma már igazi nosztalgikus kincseknek számítanak. Ezek a tárgyak nemcsak a múlt technikai megoldásait idézik fel, hanem azt a különleges életérzést is, amikor minden apró eszköznek saját története volt.
Nemcsak az idősebb generáció, hanem a fiatalok is szívesen fedezik fel újra ezeket a különlegességeket: a retróstílus rajongói, a gyűjtők, a vintage dekoráció szerelmesei, sőt még a filmesek és fotósok is szívesen használják őket hangulatteremtő kellékként.
Lapozd végig a galériát, a képek a nagyhalászi Bozsó István gyűjteményének egy töredékét mutatják meg.
Ugye ismerős? Retrótárgyak egy nagyhalászi gyűjteménybőlFotók: Bozsó Kata
Más témákat is ajánlunk:
Megdöbbentő, egértetemet találtak a büfében az ellenőrzéskor! És ez még nem minden!