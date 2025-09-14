Ómen az égen: zivatar, jég és orkán erejű szél! Készülhetünk a legrosszabbra?

Riasztás! Kiterjedt csapadékrendszerrel érkezik a hidegfront, amely több hullámban hozhat záporokat és zivatarokat. A tartós eső mellett jég és viharos széllökések is előfordulhatnak – írta a met.hu.

Vasárnap: riasztást adtak ki

Riasztást adtak ki Szabolcsra is.

Vasárnap a hidegfront előterében, illetve annak mentén több hullámban alakulhatnak ki zivatarok. Délelőtt és kora délután egy kelet, északkelet felé vonuló csapadéktömbben fordulhatnak elő villámtevékenységgel kísért záporok, intenzív csapadékkal (20–30 mm), helyenként kisebb szemű jéggel és szélerősödéssel.

A déli óráktól nyugat felől érkezhet újabb zivatarhullám, főként az ország déli felében. Ezekhez szintén társulhat jelentős mennyiségű eső (20–25 mm), helyenként felhőszakadás (30 mm felett), jégeső (1–2 cm átmérő), valamint viharos széllökések (60–80 km/h). A zivatarok várhatóan késő estére kelet felé elhagyják az országot – közölte a met.hu.

Az ég erősen felhős, borult lesz, és csak késő délutántól csökken a felhőzet nyugat felől. Délnyugat felől sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A front előtt akár 25 fok is lehet, utána azonban 20 fok alá süllyed a hőmérséklet – írta a koponyeg.hu.

Előrejelzés a következő napokra

Hétfő: Reggel főként délnyugaton képződhet köd, amely délelőtt feloszlik. Ezt követően napos, gomolyfelhős idő várható, északkeleten elszórtan záporral. A hőmérséklet 20–25 fok között alakul.

Kedd: A nap elején még többfelé süt a nap, ám északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen várható eső. A szél estétől megerősödik, a hőmérséklet 22 és 28 fok között változik.

Szerda: Északnyugat felől csökken a felhőzet, felhőátvonulásokra számíthatunk, keleten egy-egy zápor előfordulhat. A szél délnyugatira fordul és megélénkül. A maximumok 21–23 fok körül alakulnak.

Csütörtök: Változóan felhős, szeles idő várható, zápor kialakulásának kicsi az esélye. A nappali felmelegedés 25 fok körül tetőzik.

Ez is érdekelheti: